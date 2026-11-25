Adana'da Orhan Tatar (34), sokak ortasında kavga ettiği M.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Tatar ve M.K., iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tatar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tatar, yere yığıldı. Şüpheli ise akşamın karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Tatar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tatar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.