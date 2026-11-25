Fon meselesi yarın Yılmaz, Gürlek ve Şimşek'in ortak basın toplantısında açıklanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesindeki son durumu yarın ortak basın toplantısında açıklayacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak; bakanlar soruları yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yarın fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
Kaynak: AA
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