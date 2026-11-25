BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen panelde konuştu.

Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerin fotoğraflarının yansıtıldığı panelin başlangıcında Destici, şehitlere rahmet diledi.

"ŞİDDETİN HAKLISI OLMAZ"

Mustafa Destici, her kadın cinayetinin, her şiddet vakasının yalnızca mağdurun ve ailesinin değil, bütün toplumun ortak acısı olduğunu belirterek, "Hiçbir öfke, hiçbir kıskançlık, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir gelenek ve hiçbir anlayış bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz. Şiddetin bahanesi olmaz. Daha da önemlisi, şiddetin haklısı da olmaz" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı değerlendirilemeyeceğini belirten Destici, bir kadının sürekli tehdit edilmesinin, aşağılanmasının, ekonomik imkanlardan mahrum bırakılmasının, iradesinin baskı altına alınmasının ve sosyal hayatının kısıtlanmasının da şiddetin farklı biçimleri olduğunu söyledi.

"MUTLAKA İDAM EDİLMELİ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca suç işlendikten sonra suçlunun cezalandırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Destici, mevcut cezaların caydırıcılığının artırılması çağrısında bulundu. Masum kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemlerinin failleri kim olursa olsun ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Destici, Büyük Birlik Partisinin idam cezasına ilişkin talebini yineledi. Destici, şunları kaydetti:

"Meclis'te 2 milyon imzamız var. Verilmiş anayasa değişikliği teklifimiz, kanun teklifimiz var. Bir kadını, kızı, çocuğu istismar ettikten, taciz ettikten sonra öldüren kişi mutlaka idam edilmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sonu ölümle biten terör eylemleri için, kadın cinayetleri için, çocuk cinayetleri için bunu hep istedik ve istemeye devam edeceğiz."

"KADINLARIN YARDIM ÇAĞRILARINA HAYATTAYKEN CEVAP VERİLMELİ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede asıl meselenin, suçun işlenmeden önce önlenmesi olduğunu vurgulayan Destici, kadınların yardım çağrılarına hayatlarını kaybettikten sonra değil, hayattayken cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Mustafa Destici, "Bir kadın tehdit edildiğini söyleyerek devletin kapısını çaldığında o kapı kendisine güven vermelidir. Şikayetinin ciddiye alınacağından, gerektiğinde korunacağından, hukuk düzeninin yanında olduğundan emin olmalıdır" dedi.

Bir kadının hayatını kurtarmak için kimi zaman zamanında alınan bir kararın, görevini eksiksiz yapan bir kamu görevlisinin veya yaşananlara duyarsız kalmayan bir komşunun belirleyici olabileceğini ifade eden Destici, devlete, adalet ve güvenlik birimlerine, eğitim kurumlarına, ailelere ve toplumun bütün kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, aileyi toplumun temel kurumu olarak gördüklerini ancak aileyi korumanın aile içindeki şiddeti görmezden gelmek anlamına gelmediğini belirterek, "Şiddetin hüküm sürdüğü yerde huzurlu bir aile ortamından asla söz edilemez. Korkunun olduğu yerde sevgi, baskının olduğu yerde gerçek bir aile saadeti yeşeremez. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, aynı zamanda aileyi, çocuklarımızı ve toplum huzurumuzu korumak demektir" şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE MİLLİ GÜVENLİK HASSASİYETLERİNDEN TAVİZ VERİLMEZ"

Destici, Terörsüz Türkiye sürecinin, milli güvenlik hassasiyetlerinden taviz verilmeden yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte ne peşin hükümlü davranılmalı ne de güvenlik gerçekleri göz ardı edilmelidir. Silahlar eksiksiz ve tam bir şekilde teslim edilmeden, örgüt bütün unsurlarıyla kendini feshetmeden ve silahlı kapasitesini tasfiye etmeden, bu durum güvenlik birimlerimizce sahada tespit ve teyit edilmeden hiçbir aşama tamamlanmış kabul edilemez ve edilmemelidir. Büyük Birlik Partisi olarak bizim bu konudaki sözümüz şudur, terörün tasfiyesi manşetlerle ilan edilmez. Sahada kanıtlanır, somut verilerle doğrulanır ve mutlak teyitle tescillenir" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SİYASİ BÖLÜCÜLÜĞE DEVAM ETMEKTEDİR"

İmralı'da oluşturulduğu belirtilen sekretarya ve DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Destici, kamuoyuna yansıyan açıklamaların, siyasi bölücülüğün devam ettiğini gösterdiğini savundu. Tek millet, ortak dil ve Türk milleti kavramlarının kabul edilmediğini, iki veya daha fazla kurucu unsurdan söz edildiğini söyleyen Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Bunlar gerçeği görmemiz için yeterlidir. Bunlar siyasi bölücülüğe devam etmektedir. Amaçları ve gayeleri Türkiye'yi bölmek, Türk milletini bölmektir. Irak benzeri bir anayasa hevesleri ve hayalleri vardır. Ama daha önce de bunu ifade ettik. Onlar neyi hayal ederlerse etsinler, bu aziz ve necip Müslüman Türk milleti onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa çevirecek güce ve kudrete de elhamdülillah sahiptir."

"MİLLETİN BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ GEÇİM VE HAYAT PAHALILIĞIDIR"

Türkiye'de geçim sıkıntısı, ekonomi ve hayat pahalılığının vatandaşların birinci gündem maddesi olduğunu söyleyen Destici, ekonomik meselelerde hakkaniyet ve adaleti esas alarak görüşlerini dile getirdiğini, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının yanlış gördükleri hususları eleştirmelerine engel olmadığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yılbaşında emeklilere ciddi bir maaş artışı ve refah payı verilmesini beklediklerini, aynı beklentinin asgari ücretliler ve diğer ücretli çalışanlar için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda şiddet sonucu hayatını kaybeden bütün kadınları rahmetle anan Destici, geride kalan ailelerine ve evlatlarına sabırlar diledi.