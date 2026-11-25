BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emekli ve asgari ücretlilerin yeni yıl zammı öncesinde dikkat çeken bir açıklama geldi. BBP lideri, henüz ücret artışları belli olmadan fiyatları yükseltmeye hazırlanan kesimlere sert tepki gösterdi.

ZAM AÇIKLANMADAN FİYAT HESABI BAŞLADI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği Kadına Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Paneli'nde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca vatandaşın yeni yılda gelirinin ne kadar artacağını merak ettiğini belirten BBP lideri Destici, piyasanın bazı kesimlerinde ise farklı hesaplar yapıldığına dikkat çekti. Gıda, konut ve araç piyasasında yaşanan gelişmelere işaret eden BBP lideri Destici, bazı satıcıların mevcut ilanlarını kaldırarak ücret zamlarının açıklanmasının ardından daha yüksek fiyatlarla yeniden satışa çıkmayı planladığı yönündeki haberleri hatırlattı.

HENÜZ VATANDAŞIN CEBİNE GİRMEDİ

Emekli ve asgari ücretlilerin alacağı zamların henüz belli olmadığını vurgulayan BBP lideri Destici, ücret artışlarının fırsatçılar tarafından kazanç kapısına dönüştürülmesine tepki gösterdi. BBP lideri Destici, "Henüz vatandaşın cebine girmemiş bir ücret artışının daha açıklanmadan piyasanın bazı aktörleri tarafından paylaşılmaya çalışılması neyin ticaretidir?" ifadelerini kullandı. Vatandaşların gelirlerinde yaşanacak artışın hayatlarına ne ölçüde katkı sağlayacağını beklediğini belirten BBP lideri, bu süreçte fiyat istikrarının korunmasının önemine değindi.

İLGİLİ KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Ücret artışları öncesinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı önlem alınmasını isteyen BBP lideri Destici, devletin vatandaşın ekonomik kazanımlarını koruması gerektiğini söyledi. BBP lideri Destici, "Biz ilgili kurumlarımızı göreve davet ediyoruz. Devletin vatandaşına vermeye çalıştığı refah payına bazı çevrelerin şimdiden el koymaya hazırlanması asla kabul edilemez ve devlet buna müsaade etmemelidir." dedi.

"MESELE SADECE FİYAT DEĞİL"

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücünün korunması için yalnızca maaş artışlarının yeterli olmayacağını belirten Destici, piyasa düzeninin korunması gerektiğini ifade etti. Ücret artışlarının yanı sıra fiyat istikrarının sağlanması ve haksız kazancın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Destici, konunun ekonomik boyutunun dışında devlete ve adalete duyulan güveni de ilgilendirdiğini söyledi. Destici, "Esasen mesele sadece fiyat değil devlete ve adalete güven meselesidir." ifadelerini kullandı.

HAKSIZ KAZANCA SERT TEPKİ

Ticari faaliyetlere ve kazanç elde edilmesine karşı olmadıklarını belirten Destici, vatandaşların ekonomik beklentilerinin fırsatçılığa dönüştürülmesine itiraz ettiklerini söyledi. BBP lideri, "Bizim itirazımız kazanca değil, haksız kazancadır." diyerek ticaret adı altında vatandaşların mağdur edilmesine karşı çıktı.