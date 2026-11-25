İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda baba ve 14 yaşındaki oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

3 GÖZALTI

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, olay yerinden deliller ve parmak izleri toplandı. Çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve erkek arkadaşı H.K. şüpheli olarak belirlendi. 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKICIDAN TACİZ İDDİASI

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği, jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan yazışmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. N.I.K.'nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini söylediği belirtildi. Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf'un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.