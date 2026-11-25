Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin Danıştay kararına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Yargı süreçleri, verilen kararların tarafsızlığı ve adilliği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmelidir" açıklamasında bulundu.

"DOSYA HIZLA SONUÇLANDIRILMIŞTIR"

"Aynı durumda olan çok sayıda kişinin davası henüz Danıştay aşamasına dahi gelmemişken bu dosya hızla sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullanan Yavaş, 'bağımsız yargı' vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Bağımsız yargı, hukuk devleti ve demokrasi hepimiz için ekmek kadar, su kadar elzemdir bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Herkesin hukuki güvence altında olduğu, adaletin hiçbir siyasi mülahazaya göre şekillenmediği bir Türkiye, hepimizin ortak talebi olmalıdır."

Danıştay 8. Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararını onadı. Danıştay 8. Dairesi, yatay geçiş işleminin 'açık hata' içerdiğini, bu nedenle süre şartı aranmaksızın geri alınabileceğini açıkladı.