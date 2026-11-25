Çin'de bir adam, şehir dışında çalışan ve yorgun olduğu için görüntülü görüşme sırasında uyuyakalan eşini izlemek istedi. Görüşmeyi kapatmayı unutan kadının telefonundan bir süre sonra başka bir erkeğin sesi geldi. Ardından başka bir adamın yatağa girerek kadına sarıldığını gören koca, yaşananları ekran kaydına aldı.

KARISININ UYUMASINI İZLEMEK İSTEDİ

İddiaya göre, şehir dışında çalışan kadın, eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında yorgun düşerek uyuyakaldı. Görüşmenin açık kaldığını fark etmeyen kadın uyumaya devam ederken, kocası da eşini izlemek istedi.

BEKLEMEDİĞİ GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Bir süre sonra telefondan başka bir erkeğin sesini duyan adam, ekranda yaşananları izlemeye başladı. Başka bir erkeğin yatağa girerek eşine sarıldığını gören koca, yaşananları kayıt altına aldı.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENİRKEN İHANETE UĞRADI

İddiaya göre adam, akşam saatlerinde evlerinde çocuklarıyla ilgilenirken eşinin başka bir erkekle birlikte olduğunu öğrendi. Eşinin uyku anlarını daha sonra izlemek amacıyla kaydetmek isteyen adam, beklemediği bir ihanetin görüntülerini kaydetmiş oldu.