Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Kasım 2026 valörlü üç ayrı döviz karşılığı Türk lirası swap ihalesi açtı. Farklı vadelerde düzenlenecek ihalelerin her biri için 1 milyar dolar tutar belirlenirken, toplam ihale büyüklüğü 3 milyar dolar oldu.

ÜÇ FARKLI VADEDE İHALE AÇILDI

Merkez Bankası tarafından açıklanan ihale takvimine göre, 1 hafta vadeli swap ihalesinin vadesi 2 Aralık 2026, 2 hafta vadeli ihalenin vadesi 9 Aralık 2026, 1 ay vadeli ihalenin vadesi ise 28 Aralık 2026 olarak belirlendi.

TEKLİFLER 11.30'A KADAR ALINACAK

Her biri 1 milyar dolar tutarında düzenlenecek üç ihale için teklifler saat 10.00 ile 11.30 arasında alınacak. İhalelerde gerçekleşecek işlem tutarları, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

SWAP İHALESİ NEDİR?

Swap işlemleri, iki farklı para biriminin belirli bir süre için karşılıklı olarak değiştirilmesini ve vade sonunda işlemin tersine çevrilmesini kapsıyor. Merkez bankaları bu işlemleri likidite yönetimi kapsamında kullanabiliyor.