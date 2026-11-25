Bu fotoğraftan dakikalar sonra feci şekilde can verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 30 yaşındaki Zeynep Asan, kafede kahve içtikten dakikalar sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 30 yaşındaki Zeynep Asan, kafede kahve içtikten dakikalar sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç kadının kullandığı motosiklet, ara sokaktan ana yola çıktığı sırada otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, otomobil 90 metre ileride elektrik direğine çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Zeynep Asan, bir kafede kahve içtikten sonra motosikletiyle yola çıktı. Asan'ın kullandığı motosiklet, ara sokaktan ana yola çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı.
MOTOSİKLET 15 METRE SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, otomobil ise kontrolden çıkarak 90 metre ileride elektrik direğine çarptı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren Zeynep Asan'ın cenazesi, Karasu'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
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