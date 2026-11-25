Akaryakıtta Kasım ayında başlayan indirim dalgası sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de petrol arzındaki artış uluslararası fiyatları düşürdü. Bu düşüş, motorinin pompa fiyatına bir kez daha indirim olarak yansıyacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinin litresi bugün İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,90 liradan, Ankara'da 90,00 liradan, İzmir'de ise 90,20 liradan satılıyor. İndirimin ardından İstanbul'da 84,58 liraya, Ankara'da 85,68 liraya, İzmir'de 85,88 liraya ve doğu illerinde 87,38 liraya inecek.

Pompa fiyatları dağıtım şirketine ve ilçeye göre birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

KASIM AYINDA ÜST ÜSTE İNDİRİM

Motorine 20 Kasım Cuma günü de 6,58 liralık indirim yapılmış, ardından benzinin fiyatı da düşmüştü. Yeni indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bir hafta içinde toplam 10,90 lira gerilemiş olacak.

PETROL 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Reuters'ın haberine göre Brent petrol, 24 Kasım Salı günü 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent bugün sabah saatlerinde 88 doların, ABD ham petrolü WTI ise 81 doların altına geriledi. Brent'in varil fiyatı ABD-İran gerginliğinin en yüksek olduğu dönemde 120 doları aşmıştı.

Fiyatlardaki düşüşün arkasında arz fazlası beklentisi bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyesinin yüzde 74'üne döndü ve küresel piyasada bu çeyrekte arz fazlası oluşacak. Deutsche Bank'ın hesaplamasına göre küresel akaryakıt stokları Ekim'de 52 milyon varil arttı. Banka bu artışın günlük yaklaşık 1,7 milyon varillik arz fazlasına işaret ettiğini belirtti. Libya'da Şarara boru hattının yeniden açılması ve ABD'de ham petrol stoklarının artması da fiyatları aşağı çeken etkenler arasında gösterildi.

HÜRMÜZ'DE TANKERLER ALEV ALDI

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar ise sürüyor. İran Devrim Muhafızları Donanması, 23 Kasım Pazartesi günü boğazda 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı. İran Donanması da Tasnim haber ajansı aracılığıyla Salı günü 2 tankerin daha mayına çarpıp yandığını duyurdu. Al Jazeera'nın haberine göre son bir haftada 25'ten fazla tanker vuruldu. Mayınların İran tarafından döşendiği öne sürülüyor.

MarineTraffic verilerine göre boğazdan geçen gemi sayısı 1-7 Kasım arasında 226 iken 17-23 Kasım arasında 125'e düştü. Geçişlerdeki azalma yüzde 40'ı aştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD, İran'ın finansal ağlarını hedef alan yaptırımlarını artırdı. Washington, İran limanlarına deniz ablukası uygulayan iki uçak gemisine ek olarak Körfez'e üçüncü bir uçak gemisi konuşlandırdı. İran ise ablukanın kaldırılması ve yaptırımların askıya alınması gibi talepleri karşılanmadan boğazı açmayacağını bildiriyor. Piyasa analistleri, yatırımcıların ABD ile İran arasında olası bir müzakereye yönelik beklentiyle bölgedeki jeopolitik riski fiyatlardan kısmen düşürdüğünü değerlendiriyor.

ARALIK'TA ÖTV ARTIŞI GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayabileceği belirtiliyor. 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla belirlenen takvime göre motorinden alınan ÖTV, 1 Aralık'ta litre başına 9 liradan 12 liraya çıkacak. KDV ile birlikte bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 3,60 lira zam olarak yansıması bekleniyor. Benzinde de Aralık'ta 3,46 liralık ÖTV artışı uygulanacak ve pompa fiyatı KDV ile birlikte yaklaşık 4,15 lira artacak. Motorindeki ÖTV, 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselecek.