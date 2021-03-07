Son Dakika Enerji Haberleri

11:25 Zorlu Enerji yenilenebilir enerjisini 'I-REC' ile belgelendiriyor Zorlu Enerji, Alaşehir I Jeotermal Santrali'nde ürettiği yeşil enerjinin, Zorlu Tekstil'in Kırklareli'ndeki fabrikasında kullanıldığını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendiriyor.

11:25 Üniversite öğrencileri için nükleer enerji proje yarışması ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile üniversite öğrencileri için nükleer enerji alanında proje yarışması düzenledi.

11:06 BŞEÜ'ye "Güneş Enerji Santrali" kurulacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi" (YEVDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

10:56 İnsan, Diğer Gezegenlerde Kaç Saniye Yaşayabilir? Diğer gezegenlerde yaşamak insanoğlunun en büyük merak ve isteklerinden biri çünkü Dünya artık insanlara küçük gelmeye başladı.

10:56 Başkan Ömer Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi.

10:53 Köylerde "Tezek" mesaisi Her ne kadar ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kent merkezi ve ilçelerde doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da, köylerde kışın soba başta olmak üzere yazın ekmek yapımında tandırda kullanılan tezek yapımı her yıl olduğu gibi bu yıl da başladı.

10:43 DSİ son 18 yılda Düzce'de 37 tesis yaptı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Düzce'de su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 tesis ile 464 milyon 781 bin 690 lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

10:39 Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

10:31 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 413 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, cumhuriyet altını da 2.763 liradan satılıyor.

10:25 Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Akkuyu NGS proje yarışması Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, nükleer enerji alanında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile üniversite öğrencileri için proje yarışması düzenleniyor.

10:23 Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir Erzurum'da 'Fıhfıh' suyu olarak bilinen kuyu içindeki su görenleri şaşırtıyor. Suyun çakmak çakınca alev alması doğal gaz kaynağının olabileceği yönünde yorumlanırken, suyun 50 yıldan fazladır bölgede bulunduğu belirtildi. Belediye Başkanı ve Yüksek Mühendis Ömer Faruk Töremen, "Suda metan gazı veya doğalgaz olabilir" dedi.

10:23 - 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu - 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar trafoya resmedilerek unutulmadı.

10:08 Son dakika: MANİSA Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleşti Son dakika gündem haberi: Otizmli çocuklar ahşap boyama kursuyla sosyalleştiMANİSA'da, ahşap boyama kursuna katılan otizmli çocuklar, bir yandan öğrenirken diğer yandan sosyalleşiyor.

10:07 Sorgun Çiftçisine 44 milyon 150 bin TL destekleme ücreti dağıtıldı Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçiye toplamda 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti ödendi.

10:00 Akenerji, cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında, Professional Women's Network'e kurumsal üye oldu.

09:57 Brent petrolün varili 70,65 dolar Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 70,65 dolardan işlem görüyor.

09:57 DÜ Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" konferansı Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" başlıklı konferansla enerji üretimi ve dağıtımının ele alındığı bildirildi.

09:55 YK Enerji'den kadın çalışanlarına teşekkür plaketi Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan YK Enerji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 106 kadın çalışanına teşekkür plaketi verdi.

09:49 Son dakika: Bakan Dönmez'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09:43 Son dakika haberleri | 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL kazandıracak Bir son dakika haberine göre Yapımı devam eden Elbeyli göletinin tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL katkı sağlanacak.

09:36 Yeni hizmet binasını törenle açıldı Türk-İş Sendikasına bağlı Toleyis Sendikasının yeni hizmet binasını törenle açıldı.

09:31 Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı RİZE'de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor.

09:22 Kadın turizmci şehirler arası yolcu otobüsünü karavana çevirdi Kadın turizmci şehirler arası yolcu otobüsünü karavana çevirdi "Motorlu ev" diye tabir ettiği otobüs karavanıyla Türkiye turu yapacak İzmirli turizmci Tuğba Atila, satın aldığı yolcu otobüsünü karavana çevirerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.

09:07 Erzurum'daki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Erzurum'daki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Doğalgaz kaynağı olma ihtimali var Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan kuyudaki suyun yandığını gören vatandaşlar şaşkına dönüyor.

09:01 Son dakika haberi... Borsa haftaya yükselişle başladı Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 artışla 1.549,62 puandan başladı.

08:36 Kısıtlama kalkınca ciğer kebabıyla kahvaltıya koştular; şehir dışından gelenler de var Kısıtlama kalkınca ciğer kebabıyla kahvaltıya koştular; şehir dışından gelenler de var ADANA'da kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kentin markalaşan geleneği ciğer kebabıyla kahvaltıda yoğunluk yaşandı.

07:27 Ay'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim ? Ay'daki 1577 kratere çoğu bilim insanı olmak üzere insan isimleri verildi ama bunların sadece 26'sı gerçekten yaşamış kadınlar.

00:03 Suudi Arabistan, doğudaki petrol limanı ve Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini doğruladı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

23:02 Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100'e yakın çam ağacını kesti Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100'e yakın çam ağacını kesti Cami bahçesindeki yeşil ağaçlar bile kesildi Orman işletme izinsiz ağaç kesimine önce 'dur' dedi daha sonra izin verdi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde 'güneş enerji santrali'...

19:22 Toyota'nın hibrit modellerine büyük ilgi Salgın dönemiyle birlikte fosil yakıtlı otomobiller yerine çevreci araçlara yönelik kişisel tercihler artarak sürerken, karbon ayak izini düşürmek isteyen kurum ve kuruluşlar da hibrit teknolojisine sahip otomobillere yöneldi.

19:21 Son dakika haber | Ruhani: "İran, UAEA'nın görevini yapması için iş birliğinde kararlı" Son dakika haberler... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında gönüllü olarak uyguladıkları nükleer tesislere ani denetim imkanı veren Ek Protokol'ü askıya almalarına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) görevini yapması için iş birliğinde...

18:46 Son dakika haber... - Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin Son dakika habere göre - Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de 10 bin kişinin katıldığı ayin düzenledi.

18:26 İş dünyasının babaları ve kızları konuştu Eskişehir Sanayi Odası tarafından kadın girişimcileri desteklemek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Sanayide Kadın Olmak" adlı belgesel dizisi hazırlandı.

18:11 Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu Uşak Deri Kar OSB'de katı atık sorununa çözüm amaçlı deri sanayicilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

16:29 Senegal'de sokak eylemleri nedeniyle okullarda 1 hafta eğitim öğretime ara verildi Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak olayları nedeniyle ülke çapında tüm okullar 1 hafta tatil edildi.

15:41 Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi.

15:37 Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'a emanet - Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'a emanet Çaykur Rizespor Marius Ninel Sumudica'nın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

14:50 Uluslararası turnuvada Samsun'u 37 sporcu temsil edecek Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021) İstanbul'da yapılacak.

14:34 Pandemi döneminden kalan soru: 'Aldığım kiloları nasıl hızlı verebilirim?' Ünlü beslenme ve yaşam koçu Şebnem Demir Pandemi Döneminde alınan kiloların nasıl verilebileceğini anlattı.

14:28 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: "Gaziantep dünyanın 7. rekabet etme gücü yüksek olan şehri" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in dünyanın en eski yerleşim yeri olarak 9'uncu sırada, Dünya Bankası'na göre de dünyanın 7. rekabet etme gücü yüksek şehri olduğunu belirterek, "Yeni dünyanın kodlarına güçlü şekilde hazırlanmamız, yenilenmemiz lazım.

13:43 İDDMİB yönetiminde yer alan kadın üyeler bir araya geldi İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik, Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli şirketlerinin bakır, alüminyum, döküm ve kaynak sektörlerindeki ihracatlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

13:19 Pınar Karşıyaka'da krizle gelen rekor ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da zirve mücadelesi verip rekorlar kırdığı sezonda bir maaşlarını yarım alan, son maaşları da geciken oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Pınar Karşıyaka, boykot krizinden 1 gün sonra çıktığı maçta Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken ligde 18 yıl...

13:17 Son dakika haber! Trabzon'da afet bilincini kazandırmak için "Afet Eğitim Parkı ve Binası" hayata geçirilecek Son dakika gündem haberine göre Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 milyon 500 bin liraya mal olacak Afet Eğitim Parkı ve Binası Projesinin yapımına başlanacağını bildirdi.

13:16 Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gençlerin sosyal medya üzerinden futbol maçı davetine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile milletvekili Ebubekir Bal ve Ak Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın formasını giydiği takım, Bismilli gençlerden oluşan takım ile halı sahada karşılaştı.

13:07 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde türbeleri ziyaret etti Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov ve Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un türbesine ziyarette bulundu.

12:21 Boru üretim fabrikasında çalışan kadınlar, ağır sanayideki başarılarıyla da göz dolduruyor Sanayi kenti Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir boru üretim fabrikasında çalışan kadınlar, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görevlerini yaparken diğer kadınlara da örnek oluyor.

12:15 Haftanın tarihine bakış İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin Milli Marşı olarak kabul edildi.