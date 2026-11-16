COP31 Parlamenter Toplantısı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Vahşi kapitalizm dünyayı babasının malı gibi görüyor

(ANTALYA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, COP31 Parlamenter Toplantısı'nda iklim felaketlerinin insanlığın doğaya karşı hoyrat davranışlarından kaynaklandığını belirterek, "Vahşi kapitalizm dünyayı babasının malı gibi görüyor" dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı, dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin katılımıyla başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, COP31 Parlamenter Toplantısı'nın düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. İklim değişikliği ve çevre felaketlerinin tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı.

VAHŞİ KAPİTALİZM VE DOĞA TAHRİBATI ELEŞTİRİSİ

Numan Kurtulmuş, sellerden fırtınalara, kuraklıktan orman yangınlarına kadar karşılaşılan tüm çevre felaketlerinin sorumlusunun insanlık olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunların her ne kadar adına doğal afetler adını veriyor olsak da bunların hiçbirisi doğal, kendiliğinden oluşmamıştır. Bizatihi insanoğlunun yıllar süren ihmali, yıllar süren doğaya karşı hoyratça davranışları sonucu ortaya çıkmış ve giderek eksponansiyel bir şekilde güçlenen çevre felaketleridir. Bunun için sıradan sadece söz söyleyerek değil, bu toplantının ana başlığında da ifade edildiği gibi müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır. Hiç şüphesiz dünyanın bu hale gelmesinde temel nedenlerden birisi insanın doğaya sahip olma iştahı ve açıkça ifade edelim ki vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin dünyayı babasının malı gibi zanneden tatmin olmaz anlayışıdır. Kar elde etme hevesleridir. Öyle olunca hem toprak hoyratça kullanılmış hem su hoyratça kullanılmış, dünyanın neredeyse nehirlerinin büyük bir kısmı zehir akar hale gelmiş, topraklarının önemli bir kısmı çölleşmiş ve buna bağlı olarak da çok tesirli iklim değişiklikleri gündemimize gelmiştir. Hatta bu kar elde etme amacı ve dünyayı sömürme iddiası sadece yerkürede değil, aynı zamanda uzayda da büyük bir rekabetin önünü açmış, uzay neredeyse uyduların mezarlığı haline gelebilecek bir felaketle karşı karşıya kalmaktadır.

Dolayısıyla her şeyden evvel alacağımız tedbirleri, bilimsel olarak uygulayacağımız çözümleri uygulamadan evvel ilk yapmamız gereken şey düşünce değişikliğini sağlamak, bir büyük paradigma değişikliğini temin etmek ve yerkürenin bizim babamızın malı değil, bize Cenab-ı Allah tarafından verilmiş olan, bahşedilmiş olan bir emanet olduğu bilincini yeniden kazanmak. Bana sorarsanız insanlık çevreyle ilgili neyi kaybetti derseniz, tam da kaybettiği şey budur. Bu dünya, bu kainat, yeryüzü, gökyüzü, her yer bizim babamızın malı değil, bize emanet bırakılmış olan bir yerdir. Bizim vazifemiz de bu emaneti çok daha güzel, çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere aktarmaktır. İşte onun için özellikle her gün giderek artan bu çevre felaketlerini önlemek için hep birlikte samimiyetle, kararlılıkla, ortak programlar içerisinde hareket ederek yeryüzünü yeniden güvenli, sürdürülebilir ve gerçekten bütün insanlığın ortak mirası olan bir hale döndürmemiz lazım. Burası bizim evimizdir, ortak evimizdir. Bu nehirler, bu denizler, bu okyanuslar, bu dağlar, bu ovalar, yeryüzünde yaşayan sekiz milyon mülkiyetin ortak olduğu bir mülkiyettir. Hiç kimsenin şahsi malı değildir. Dolayısıyla bu anlayışla hareket etmek ve iklim değişikliği konusundaki felaketlere karşı çok daha güçlü bir hazırlık dönemini bir an evvel sonlandırmak durumundayız."

İKLİM KRİZİNE KARŞI SOMUT ADIM ÇAĞRISI...

Kurtulmuş, iklim mücadelesinde hiçbir ülkenin sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı. Özellikle dünyayı en fazla kirleten ülkelerin çevre tahribatını gidermek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin iklim felaketlerinden daha fazla etkilendiğine dikkat çekerek, bu ülkelerin yükünü hafifletecek uluslararası mekanizmaların kurulması ve iklim finansmanına erişimde eşitlik ve adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Küresel adaletsizlikler ve çifte standartların çevre felaketlerini derinleştirdiğini kaydeden Kurtulmuş, savaş ve çatışmaların da çevre tahribatına yol açtığını belirterek, Gazze ve Filistin'de yaşananların çevre üzerindeki etkilerine dikkati çekti. İsrail'in bombardımanlarının yanı sıra Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının sökülüp kesilmesinin de çevre tahribatını artırdığını dile getiren Kurtulmuş, çevre felaketlerini önlemek için uluslararası alanda ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çevre konusunda önemli adımlar attığını ve bu çalışmaları sürdürdüğünü ifade ederek, 2021 yılında Paris Antlaşması'nın kabul edilmesi, 2025'te TBMM'de çevre kanununun çıkarılması ve 10. Kalkınma Planı'nda çevreye ilişkin kurallara yer verilmesinin önemli adımlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 sıfır emisyon hedefiyle ortaya koyduğu çevre politikalarına ve Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Kurtulmuş, TBMM'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, doğal gaz, elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla çeşitli projeler başlattığını kaydetti.

Kurtulmuş, Konya'da Meclis'e tahsis edilen arazide kurulacak güneş enerjisi sistemiyle TBMM'nin tüm elektrik ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ve projenin başlatıldığını söyledi. Meclisin merkez ve halkla ilişkiler binalarının yeşil dönüşüme uygun şekilde tasarlandığını ve yeşil sertifika aldığını aktaran Kurtulmuş, kağıtsız parlamento çalışmasıyla da milyonlarca sayfa kağıt kullanımının önüne geçildiğini ifade etti. Kurtulmuş, bu adımlarla TBMM'nin yalnızca yasa çıkaran bir kurum değil, çevre duyarlılığını benimseyen örnek bir parlamento olması için sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim krizinin geri dönüşü mümkün olmayan çevre felaketlerine yol açmaması için insanlığın vakit kaybetmeden somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

KURUM: "GÜNEŞ VE RÜZGARDA 175 GW KURULU GÜÇ HEDEFİMİZ VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplantının açılışyında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim politikaları kapsamında 2021'de Paris Anlaşması'nın onaylanmasını ve 2025'te İklim Kanunu'nun kabul edilmesini önemli adımlar olarak nitelendiren Kurum, TBMM'nin uluslararası iklim taahhütleri ile ulusal uygulamalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu kaydetti. Kurum, şunları söyledi:

"Meclisimizin kurduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı. Milli Enerji 2040 vizyonumuzda güneş ve rüzgarda 175 GW kurulu güç hedefimiz var. Şehirler konusunda da çok ağır bir imtihan verdik. Biliyorsunuz, Türkiye 6 Şubat depremlerini yaşadı ve asrın felaketi dediğimiz depremde 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumlarıyla deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladı. Bu süreç bize şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Konutlarla beraber altyapıyı düşündük. Okulu, hastaneyi, meydanı, yolu, sosyal hayatı birlikte ele aldık. Bir şehrin direnci, tek tek binaların sağlamlığından çok daha geniş bir meseledir. Suyun akması, enerjinin devam etmesi, ulaşımın çalışması, kamu hizmetlerinin kriz anında ayakta kalması gerekir. İklim değişikliği karşısında şehirlerimizi bu manada hazırlarken deprem bölgesinde kazandığımız bu tecrübeden her alanda yararlandık."

İklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde mevzuat, yerel yönetimler, özel sektör, finansman ve vatandaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken Kurum, COP31 sonrasında enerji yatırımları, dirençli şehirler, su güvenliği, atık yönetimi ve sanayi dönüşümüne ilişkin somut kararların alınması gerektiğini söyledi.

Kurum, konferansın başarısının açıklanan hedeflerden ziyade hayata geçirilen kanunlar, başlayan yatırımlar ve iklim finansmanının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla ölçüleceğini ifade etti.