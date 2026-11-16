Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı - Son Dakika
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Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

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Bukele\'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı
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Bukele\'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı
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Dominik Cumhuriyeti'nde bir genç, kendisini Haitili çete üyesi olarak tanıtıp El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye meydan okudu. Bulunduğu yeri de paylaşan genç, görüntülerin yayılmasının ardından bu kez Bukele'ye seslenerek kendisine füze göndermemesi için yalvardı. Önce tehditler savurup ardından söylediklerinin şaka olduğunu belirten adamın ani tavır değişikliği şaşkınlık yarattı.

Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan bir genç, çektiği videoda kendisini Haitili bir çetenin üyesi olarak tanıttı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye meydan okuyan genç, tehditkar ifadeler kullandı. Genç ayrıca bulunduğu yeri de açıkladı. Ancak görüntülerin internette yayılmasının ardından gencin tavrı tamamen değişti.

BU KEZ FÜZE GÖNDERMEMESİ İÇİN YALVARDI

İlk videosundaki meydan okuyan tavrından eser kalmayan genç, ikinci bir video çekerek Bukele'ye seslendi. Söylediklerinin şaka olduğunu anlatmaya çalışan genç, kendisine füze gönderilmemesini istedi.

Önce Bukele'ye kafa tutan, ardından korkuya kapılarak geri adım atan gencin birbirinden tamamen farklı iki videosu şaşkınlık yarattı.

EL SALVADOR'UN HAİTİ'DEKİ ÇETELERE YÖNELİK OPERASYONLARI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'de faaliyet gösteren silahlı çetelere karşı sert müdahaleleri savunuyor. Haiti'deki güvenlik krizinin derinleşmesiyle birlikte çete yapılanmalarına yönelik askeri operasyonlar ve uluslararası güvenlik iş birliği de önem kazandı. Bukele'nin çetelere karşı sert tutumu, kendisini Haitili çete üyesi olarak tanıtan gencin ikinci videosunda neden füze saldırısından korktuğunu söylemesine ilişkin tartışmaların da arka planını oluşturuyor.

BUKELE, HAİTİ'YE BİNLERCE ASKER GÖNDERDİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 18 Ekim'de Haiti'de silahlı çetelerin saldırısına uğrayarak kaybolan dört Salvadorlu havacılık teknisyenini kurtarmak için askeri operasyon başlattı. Haiti'ye 2 binden fazla asker gönderen Bukele, çetelere yönelik sert uyarılarda bulundu. Salvadorlu askerler, başkent Port-au-Prince çevresinde zırhlı araçlar ve helikopterlerle operasyonlar düzenledi. 9 Kasım'da Haiti polisiyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda, ülkenin en büyük silahlı gruplarından 400 Mawozo'nun karargahı hedef alındı. Operasyonda 20 kişinin öldüğü bildirildi. Bukele'nin Haiti'deki askeri müdahalesi devam ederken, uluslararası insan hakları kuruluşları sivillerin korunması ve operasyonların hukuki çerçevesinin açıklanması çağrısında bulundu.

Dominik CumhuriyetiNayib BukeleEl SalvadorOperasyonDünyaHaitiSon Dakika

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