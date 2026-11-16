Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler - Son Dakika
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Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

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Genç doktor Pelin Pınar\'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
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Genç doktor Pelin Pınar\'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
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İstanbul'da nişanına 10 gün kala 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu. İntihar iddialarını reddeden acılı baba, "İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz" diyerek kızının erkek arkadaşının ifadelerine tepki gösterdi. Baba pınar, "Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Nişanına yalnızca 10 gün kala kızını kaybeden Yalçın Pınar, ilk kez konuşarak intihar iddialarını reddetti. 

"İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"

ATV Haber'e konuşan Yalçın Pınar, kızının intihar etmiş olabileceğine inanmadığını söyledi. Olayın yaşandığı balkonun yapısına dikkat çeken baba, dışarıdan bir müdahale olmadan düşmenin mümkün görünmediğini savundu.

Pınar, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" ifadelerini kullandı.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

"İTTİRME OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Kızının erkek arkadaşının olay anına ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını belirten baba Pınar, şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben."

"KIZIMI KAYBETTİK AMA ONURUMUZ VAR BİZİM"

Kızının ölümünün ardından ortaya atılan iddialara da tepki gösteren Yalçın Pınar, kamuoyuna yansıyan anlatımları kabul etmediklerini söyledi.

Acılı baba, "Her şey açıklandığı gibi değil yani. 'Balkona çıktı, şunu içti, bunu içti...' Kendisini savunamayacak. Kızımı kaybettik, geri gelmeyecek ama onurumuz var bizim. Bu şekilde açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz" dedi.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin 8'inci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Erkek arkadaşı emniyetteki ifadesinde, bir süre önce bebek kaybı yaşadıklarını ve Pınar'ın bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini öne sürmüştü. Olay sırasında tuvalette olduğunu söyleyen şüpheli, bir ses duyduktan sonra balkona çıktığını ve Pınar'ı yerde gördüğünü iddia etmişti.

Genç doktorun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, babasının dile getirdiği şüphelerin doğruluğu henüz kesinleşmedi.

GaziosmanpaşaİstanbulSözlerGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    ya arkadaş intihar değilde belki ayağı kaymıştır 2 1 Yanıtla
  • Arife Eraslan Arife Eraslan:
    hep aynı hikaye 1 0
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    nikahsız bir şekilde başka bir erkeğin evinde kalıyor senin kızın, halen bizim onurumuz var diye ortalıkta konuşabiliyorsun, ayrıca adam neden böyle bir şey yapsın? 0 0
  • dk74.hotmail.com.tr dk74.hotmail.com.tr:
    nasıl bir Onur'a sahipsin anlamdım kızın evlenmeden nikahsız hamile kalmış nasıl bir onur bu 0 0 Yanıtla
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