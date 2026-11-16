Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" sözüne Yeşilçam'dan ağır tepki geldi - Son Dakika
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Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" sözüne Yeşilçam'dan ağır tepki geldi

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Haluk Bilginer\'in "Türkiye sineması" sözüne Yeşilçam\'dan ağır tepki geldi
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Haluk Bilginer\'in "Türkiye sineması" sözüne Yeşilçam\'dan ağır tepki geldi
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Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" diyen Haluk Bilginer'i nankörlükle suçladı. Bilginer'in Türkiye'deki kariyerini ve Atatürk'ü canlandırdığı projeyi hatırlatan Peker, "Ne mutlu Türküm diyene, Türk'ün Türk'ten başka dostu da yoktur kardeşim" dedi.

Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmaya Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker de katıldı. Oyuncu, Bilginer'e yönelik sert ifadeler kullandı. Ünlü oyuncunun Türkiye'deki kariyerini hatırlatan Peker, "Sen Atatürk'ü oyna, sen Türkiye'de torbayı doldur, sonra Türkiyeli de" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SEN ATATÜRK'Ü OYNA, SONRA TÜRKİYELİ DE"

Haluk Bilginer'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Türkiye sineması" diyerek karşılık vermesi, sanat dünyasındaki tartışmaları beraberinde getirdi.

Haluk Bilginer'in

Yeşilçam'ın oyuncularından Faruk Peker de Bilginer'in sözlerine tepki gösteren isimler arasına katıldı. Bilginer'in Türkiye'de kazandığı başarıları ve Atatürk'ü canlandırdığı projeyi hatırlatan Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Sen Atatürk'ü oyna, sen Türkiye'de torbayı doldur, sonra Türkiyeli de. Lan nasıl bir nankörlük bu, nasıl bir eziklik bu, rezillik bu, nankörlük bu, iki yüzlülük bu kadar basit."

"EKMEĞİNİ YEDİĞİN YERE S......R"

Tepkisini sert sözlerle sürdüren Peker, Bilginer'in kullandığı ifadeyi eleştirerek "Ekmeğini yediğin yere s......ır. Ne mutlu Türküm diyene, Türk'ün Türk'ten başka dostu da yoktur kardeşim" dedi.

Haluk Bilginer'in

"BUNLARI ÇEVRENİZDEN UZAK TUTUN"

Faruk Peker, açıklamasının devamında da eleştirilerini sürdürdü. Bilginer'in ismini yeniden anmadan konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İşte görüyor musunuz böyleleri çıkıyor, aranızda bunlar yaşıyor, indiregandiyi yapıyor, sizin alkışlarınızı yalıyor yutuyor sonra sizi reddediyor. Bunları çevrenizden aklınızdan, hayalinizden uzak tutun kardeşim."

Peker'in açıklamasıyla birlikte Haluk Bilginer'in kullandığı "Türkiye sineması" ifadesine yönelik tepkilere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Haluk Bilginer'in

İFFET FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, 1982 yapımı İffet filminde Müjde Ar ile başrolü paylaştı. Filmde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan Peker, özellikle bu rolüyle Türk sinemasının unutulmaz yüzleri arasına girdi.

Peker, sinema kariyerine 1977 yapımı Kükreyen Aslan filmiyle başladı. Ardından Bir Aşk Masalı (1978), Bataklıkta Bir Gül (1983), İlişki (1983), Zirve (1987), Şah Mat (1989) ve Şahmaran (1993) gibi yapımlarda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu, Böyle mi Olacaktı, Berivan ve Yeniden Çalıkuşu gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

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Mustafa Kemal AtatürkHaluk BilginerFaruk PekerTürkiyeMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Kiracı Mustafa Kiracı:
    tavuklar bizim kümeste yemleniyor başkasının kümesine yumurtluyor 0 0 Yanıtla
  • Diyaaddin Tuncer Diyaaddin Tuncer:
    Ne kadar unutulmuş, hiç bir başarısı olmayan oyuncu varsa dünya çapında kendini kanıtlamış olan Haluk bilginere laf atarak gündeme gelmeye çalışıyor 0 0 Yanıtla
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