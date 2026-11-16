Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir - Son Dakika
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Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

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Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık\'ta kapanabilir
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Türkiye'de bir yıl boyunca mobil şebekeden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları kullanıma kapatılabiliyor. BTK düzenlemesi kapsamında, çekmecede bekleyen eski telefonların kapanma riskiyle karşılaşmaması için yıl sonuna kadar aktif SIM kartla şebekeye bağlanması gerekiyor. Telefonu yalnızca şarj etmek veya Wi-Fi'ye bağlamak ise yeterli olmuyor.

Akıllı telefonların yenilenmesiyle birlikte eski cihazlar çoğu zaman çekmecelere kaldırılıyor. Yedek telefon olarak saklanan bu cihazlar, uzun süre kullanılmadığında mobil şebeke erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

BTK'nın 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemesine göre, kesintisiz bir yıl boyunca mobil operatörlerden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları kullanım dışı bırakılıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2026'dan itibaren hiçbir mobil şebekeye bağlanmayan telefonların IMEI numaraları yıl sonunda kapatılabilecek.

TELEFONU ŞARJA TAKMAK YETERLİ DEĞİL

Yedek telefonların IMEI kaydını aktif tutmak için cihazı yalnızca şarj etmek veya açmak yeterli olmuyor. Wi-Fi ağına bağlanmak da mobil operatör üzerinden sinyal alındığı anlamına gelmiyor.

Telefonun şebekeyle yeniden bağlantı kurması için aktif bir SIM kartın takılması veya e-SIM'in tanımlanması gerekiyor.

Cihazın mobil operatör sinyalini almasının ardından kısa bir telefon görüşmesi yapılması, SMS gönderilmesi ya da mobil veri bağlantısının kullanılması, telefonun şebekede aktif hale gelmesine yardımcı oluyor.

KAPANAN TELEFONLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR

Uzun süre sinyal almadığı için IMEI kaydı kapatılan telefonlar tamamen kullanılamaz hale gelmiyor. Cihaz sahipleri, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak telefonlarının yeniden mobil şebekeye açılmasını talep edebiliyor.

Başvurular, BTK'nın "IMEI - Cep Telefonu Sinyal Alınamayan Cihaz Başvurusu" hizmeti üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistemde gerekli sahiplik doğrulamasının tamamlanmasının ardından cihazın yeniden kullanıma açılması mümkün oluyor.

İKİNCİ EL TELEFON SAHİPLERİ DİKKAT

Özellikle ikinci el alınan veya faturası bulunmayan eski telefonlarda yeniden açtırma işlemi daha karmaşık hale gelebiliyor.

Cihazın önceki sahibiyle iletişim kurulamaması veya sistemde kullanıcı eşleşmesinin sağlanamaması, başvurunun sonuçlandırılmasını güçleştirebiliyor.

Bu nedenle uzun süredir çekmecede bekleyen yedek telefonların yıl bitmeden mobil şebekeye bağlanması, ileride yaşanabilecek erişim sorunlarının önüne geçmek açısından önem taşıyor.

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