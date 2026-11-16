TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
TikTok\'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
TikTok\'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Haber Videosu

TikTok'ta bir kadın, proje kapsamında taktığı kırmızı başörtüsüyle canlı yayın açtı. Yayında yalnızca 5 dakikada 500 bin TL kazandığı öne sürülen kadın, daha sonra başörtüsünü çıkararak sarı saçlı haliyle kamera karşısına geçti. Kadının iki farklı görüntüsü ve kısa sürede elde ettiği iddia edilen kazanç tartışma yarattı.

TikTok'ta Tuba ismini kullanan bir kadın, kırmızı başörtüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Canlı yayın sırasında izleyicilerle iletişim kuran kadının ekranında gönderilen sanal hediyeler ve kullanıcı etkileşimleri görüldü.

Yayından alınan görüntülerde, izleyicilerin gönderdiği hediyelerin ekrana yansıdığı ve kadının yayınını sürdürdüğü anlar yer aldı. Söz konusu yayında yalnızca 5 dakika içerisinde 500 bin TL kazandığı öne sürüldü.

TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

PROJE İÇİN TAKTIĞI BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Kadının canlı yayındaki görüntülerinin ardından başörtüsüz hali de ortaya çıktı. Sarı saçlarıyla kamera karşısına geçtiği başka bir görüntüde, başörtülü yayındaki görünümünden oldukça farklı olduğu görüldü.

Başörtüsünü bir proje kapsamında taktığı belirtilen Tuba'nın iki farklı görüntüsünün yan yana paylaşılması dikkat çekti.

TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

5 DAKİKALIK KAZANÇ İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayda en çok konuşulan ayrıntılardan biri de TikTok üzerinden elde edildiği belirtilen para oldu. Kadının yalnızca birkaç dakikalık canlı yayından 500 bin TL kazandığı iddiası, platformdaki sanal hediye sistemi üzerinden elde edilen gelirleri yeniden tartışmaya açtı.

Başörtülü olarak gerçekleştirdiği yayın ile daha sonraki görüntülerinin karşılaştırılması ise olayın bir başka dikkat çeken yönü oldu.

Okurların en beğendiği yorum

“Din tüccarlığı kadar kârlı bir şey var mı”

Tüm yorumlar (4)
Sosyal MedyaSosyal MedyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • Revolver Revolver:
    Din tüccarlığı kadar kârlı bir şey var mı 3 0
  • Başkan Ünsal Başkan Ünsal:
    Memleket bunlara prim verenler mallar ile dolu hediye verince onlar.da sanki verecekler 2 0
  • Ahmet Cakir Ahmet Cakir:
    kara para aklamanın en kolay yolu 2 0
  • Hızır Ekşi Hızır Ekşi:
    para ver yapar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Microsoft’taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
Ürgüp’te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı
Trabzonspor’daki Salah İngiltere’de gündemde: Hedefi belli oldu Trabzonspor'daki Salah İngiltere'de gündemde: Hedefi belli oldu
Kadir İnanır’ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL
Galatasaraylılar çıldıracak Gabriel Sara’yı unutturacak dünya yıldızı Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı
07:24
Suudi Arabistan’ın başkentinde füze alarmı Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
07:08
Greta Thunberg’in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti
Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
06:36
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
05:08
“Patronların Patronu“ hayatını kaybetti Meksika’nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
"Patronların Patronu" hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
21:10
Orta Doğu’da savaş alarmı ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 08:05:40. #7.12#
SON DAKİKA: TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android