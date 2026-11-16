TikTok\'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

TikTok'ta Tuba ismini kullanan bir kadın, kırmızı başörtüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Canlı yayın sırasında izleyicilerle iletişim kuran kadının ekranında gönderilen sanal hediyeler ve kullanıcı etkileşimleri görüldü.

Yayından alınan görüntülerde, izleyicilerin gönderdiği hediyelerin ekrana yansıdığı ve kadının yayınını sürdürdüğü anlar yer aldı. Söz konusu yayında yalnızca 5 dakika içerisinde 500 bin TL kazandığı öne sürüldü.

PROJE İÇİN TAKTIĞI BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Kadının canlı yayındaki görüntülerinin ardından başörtüsüz hali de ortaya çıktı. Sarı saçlarıyla kamera karşısına geçtiği başka bir görüntüde, başörtülü yayındaki görünümünden oldukça farklı olduğu görüldü.

Başörtüsünü bir proje kapsamında taktığı belirtilen Tuba'nın iki farklı görüntüsünün yan yana paylaşılması dikkat çekti.

5 DAKİKALIK KAZANÇ İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayda en çok konuşulan ayrıntılardan biri de TikTok üzerinden elde edildiği belirtilen para oldu. Kadının yalnızca birkaç dakikalık canlı yayından 500 bin TL kazandığı iddiası, platformdaki sanal hediye sistemi üzerinden elde edilen gelirleri yeniden tartışmaya açtı.

Başörtülü olarak gerçekleştirdiği yayın ile daha sonraki görüntülerinin karşılaştırılması ise olayın bir başka dikkat çeken yönü oldu.