Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti? - Son Dakika
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Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?

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Greta Thunberg\'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
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Greta Thunberg\'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
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Greta Thunberg'in omzunda Filistin kefiyesi, üzerinde "Ship to Gaza" yazan tişörtle dans ettiği video, iklim aktivistine yönelik eleştirileri yeniden başlattı. Görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği doğrulanamadı. Thunberg, 10 Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde ise iklim politikalarını sert sözlerle eleştirmişti.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in dans ettiği yeni görüntüler, siyasi ve çevreci faaliyetlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Açık havada kaydedilen videoda Thunberg'in omuzlarına siyah-beyaz Filistin kefiyesi aldığı ve üzerinde "Ship to Gaza" ifadesinin bulunduğu siyah bir tişört giydiği görülüyor.

Müzik eşliğinde dans eden aktivistin çevresindeki insanlarla birlikte eğlendiği anlar kameraya yansırken, görüntüler özellikle iklim hareketindeki geçmişi üzerinden eleştirilere konu oldu.

Bazı yorumcular, yıllarca küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı mücadele çağrıları yapan Thunberg'in artık Filistin meselesini ön plana çıkardığını savundu. Dans ettiği sırada giydiği kıyafetler de bu eleştirilerin merkezine yerleşti.

Ancak görüntülerin hangi tarihte ve nerede kaydedildiği kesin olarak doğrulanamadı. Videonun herhangi bir iklim etkinliği sırasında çekildiğine ilişkin de bilgi bulunmuyor.

BİR ZAMANLAR MİLYONLARCA GENCİ HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

Greta Thunberg, 2018 yılında henüz 15 yaşındayken İsveç Parlamentosu önünde başlattığı okul greviyle dünya çapında tanınmaya başladı. İklim değişikliğine karşı daha güçlü önlemler alınmasını isteyen genç aktivistin tek başına başlattığı protesto, kısa sürede uluslararası bir harekete dönüştü.

Fridays for Future adıyla büyüyen hareket kapsamında dünyanın birçok ülkesinde öğrenciler cuma günleri derslerini bırakarak iklim eylemlerine katıldı. Milyonlarca genç, hükümetlerin karbon salımını azaltması ve küresel ısınmaya karşı somut adımlar atması talebiyle sokaklara çıktı.

Thunberg, Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya liderlerine yönelttiği sert eleştirilerle de tanındı. İklim krizinin gelecek nesiller üzerindeki etkilerini gündeme taşıyan aktivist, uzun süre uluslararası çevre hareketinin en tanınmış isimlerinden biri oldu.

Bugün ise aynı ismin Filistin'e destek amacıyla yürütülen faaliyetlerde daha görünür hale gelmesi, geçmişteki iklim mücadelesiyle bugünkü öncelikleri arasında nasıl bir ilişki bulunduğuna dair tartışmaları beraberinde getiriyor.

Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?

KENDİ KURDUĞU HAREKETE KAHKAHALARLA GÜLMÜŞTÜ

Thunberg'in eleştirilmesine neden olan tek görüntü, Filistin kefiyesiyle dans ettiği video değil. Aktivistin kendi kurduğu iklim hareketinin Almanya'daki faaliyetlerine verdiği tepki de daha önce tartışma yaratmıştı.

Yönetmen Hubertus Koch'un Auf Panzern in die Klimakrise adlı belgeselinde Thunberg'e, Berlin'de Fridays for Future gösterilerinin devam ettiği söylendi.

Bu bilgiyi duyunca kahkahalarla gülen aktivist, "Gerçekten mi? Hala bunu yapıyorlar mı?" diye sordu. Ardından kameraya dönerek çekimin durdurulmasını istedi.

Görüntüler, bir zamanlar milyonlarca öğrencinin iklim için ders bırakmasına öncülük eden ismin kendi hareketinin devam eden faaliyetlerine neden şaşırdığı sorusunu gündeme getirdi.

Bununla birlikte belgeselin yönetmeni, Thunberg'in tepkisinin bağlamından koparıldığını savundu. Koch, söz konusu kahkahaların iklim mücadelesini küçümsemekten değil, geleneksel protesto yöntemlerinin etkisine yönelik eleştirel yaklaşımından kaynaklandığını belirtti.

Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?

İKLİM MÜCADELESİNDEN GAZZE'YE UZANAN YENİ DÖNEM

Son yıllarda Filistin meselesine yönelik faaliyetlerini artıran Thunberg, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan deniz girişimlerine de katıldı. Filistin'e destek veren gösterilerde yer alan aktivist, iklim krizinin yanı sıra savaşlar ve insan hakları ihlalleri konusunda da açıklamalar yapmaya başladı.

Bu değişim, Thunberg'in iklim hareketi içindeki konumunun da tartışılmasına neden oldu. Özellikle Almanya'daki Fridays for Future temsilcileriyle Filistin konusundaki görüş ayrılıkları, hareketin kurucusu ile bazı üyeleri arasındaki mesafeyi görünür hale getirdi.

Şimdi ise üzerinde "Ship to Gaza" yazılı tişört ve Filistin kefiyesiyle dans ettiği görüntüler, aynı tartışmanın yeniden başlamasına yol açtı.

Eleştirilerin odağında dans etmesi değil, bir zamanlar bütün dünyaya iklim krizi konusunda acil harekete geçme çağrısı yapan aktivistin bugün farklı bir mücadele alanıyla daha fazla özdeşleştirilmesi bulunuyor.

ANTALYA'DAKİ COP31 ZİRVESİNDE SERT AÇIKLAMALAR YAPTI

Greta Thunberg, 10 Kasım'da Türkiye'de düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi'ne katılarak uluslararası iklim politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

2021 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'dan bu yana iklim konferanslarına katılmayan aktivist, Antalya'da yaptığı açıklamada zirvelerin gerçek çözümler üretmekte yetersiz kaldığını savundu.

Thunberg, "COP zirveleri yeşil aklamayla süslenmiş sirklere dönüştü. Gerçek bu" diyerek uluslararası iklim müzakerelerinin işleyişine tepki gösterdi.

Fosil yakıt sektörünün uluslararası görüşmeler üzerindeki etkisini de eleştiren aktivist, siyasi liderlerin yıllardır verdikleri sözleri yerine getirmediğini ileri sürdü.

Thunberg'in açıklamaları, iklim krizine yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü gösterirken, zirvelerin etkinliğini sorgulayan sert üslubu da dikkat çekti.

Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?

TÜRKİYE'Yİ DE ELEŞTİRDİ

İsveçli aktivist, Antalya'daki açıklamalarında yalnızca iklim konferanslarını değil, zirvenin ev sahibi Türkiye'yi de hedef aldı.

Thunberg, Türkiye'nin birçok temel insan hakkını ihlal ettiğini öne sürerek, uluslararası organizasyonların ev sahibi ülkelerin politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.

Bu sözleriyle iklim gündemini insan hakları tartışmalarıyla birleştiren aktivist, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, siyasi ve toplumsal bir mesele olarak da ele alınması gerektiğini vurguladı.

"GEZEGEN ÖLMÜYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR"

Thunberg, 12 Kasım'da COP31 kapsamında yaptığı bir başka açıklamada ise dünya liderlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Gezegenin kendiliğinden yok olmadığını savunan aktivist, "Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve bunu kimin yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim krizine karşı yeterli önlem alınmadığını söyleyen Thunberg, hükümetlerin ve büyük ekonomik çıkar gruplarının sorumluluğuna işaret etti.

Bu açıklamalar, aktivistin çevre mücadelesini tamamen terk ettiği yönündeki yorumların aksine, iklim krizini uluslararası platformlarda gündeme taşımaya devam ettiğini ortaya koydu.

Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?

GEZEGENİ KURTARMAKTAN VAZ MI GEÇTİ?

Greta Thunberg'in Filistin kefiyesiyle dans ettiği görüntüler, yıllar içinde değişen aktivizm anlayışına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bir zamanlar iklim eylemlerinin en tanınmış yüzü olan Thunberg'in bugün Gazze'ye yönelik girişimlerle de anılması, bazı eleştirmenler tarafından öncelik değişikliğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Kendi kurduğu hareketin Almanya'daki protestolarına verdiği kahkahalı tepki de bu eleştirilerin güçlenmesine neden oldu.

Ancak iki görüntü de Thunberg'in iklim mücadelesinden vazgeçtiğini tek başına kanıtlamıyor. Üstelik Antalya'daki COP31 açıklamaları, iklim konusunda siyasi liderlere baskı yapmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

İklim DeğişikliğiGreta ThunbergFilistinTürkiyeDünyaGazzeCOP31Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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