NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında - Son Dakika
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NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında

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NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
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Avrupa'nın nüfusu en az, yüzölçümü en küçük ülkelerinden biri olan Estonya, Rusya ile gerilimi tırmandıracak bir karara hazırlanıyor. Ülkenin en önemli savunma sanayi şirketine yönelik sabotaj girişiminin arkasında Moskova'nın olduğunu öne süren Tallinn yönetimi, Rusya ile açık kalan üç kara sınır kapısını da kapatmaya hazırlanıyor.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi Estonya, Rusya ile yaşanan güvenlik geriliminin ardından sınır kontrolünü daha da sıkılaştırıyor. Estonya hükümeti, başkent Tallinn yakınlarında bulunan bir savunma sanayisi şirketine yönelik sabotaj girişiminin ardından Rusya ile tüm kara sınır kapılarını 1 Aralık'tan itibaren kapatmayı planladığını duyurdu.

Estonya makamları, 14 Kasım sabahı Threod Systems adlı şirkete yönelik saldırı girişiminin Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Girişimle bağlantılı oldukları belirtilen 8 Letonya vatandaşı gözaltına alındı. 

SAVUNMA ŞİRKETİNE PATLAYICI VE KUNDAKLAMA PLANI

Sabotaj girişiminin hedefindeki Threod Systems, Estonya'nın başkenti Tallinn'in kuzeyindeki Viimsi bölgesinde faaliyet gösteriyor. Şirket, uzun menzilli keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçları üretiyor.

Estonya İç Güvenlik Servisi KAPO'ya göre şüpheliler, şirketin tesisine girerek patlamaya neden olmayı ve binayı ateşe vermeyi amaçladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ve emniyet güçlerinin hızlı hareket etmesi sayesinde geniş çaplı hasar meydana gelmesi önlendi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, saldırının Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek bunun Avrupa'ya yönelik daha geniş hibrit saldırıların bir parçası olduğunu savundu. 

RUSYA İLE KALAN ÜÇ KARA SINIR KAPISI KAPATILACAK

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya ile kara sınır geçişlerinin 1 Aralık'tan itibaren kapatılacağını açıkladı. Karar, ülkenin Rusya ile halen açık olan Narva, Luhamaa ve Koidula sınır kapılarını kapsıyor.

Söz konusu kapılardan yayalar ve yük taşımacılığı geçiş yapabiliyor. İçişleri Bakanı Igor Taro, kapatmanın hem yayalara hem de araçlara uygulanmasını önereceklerini bildirdi.

Kapatmanın geçici mi yoksa süresiz mi olacağına ilişkin kararın ise önümüzdeki günlerde hükümet tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya'da bulunan Estonya vatandaşları ile tır şoförlerine ülkelerine dönebilmeleri için iki haftalık süre tanınacak. 

“RUSYA'NIN DÜŞMANCA EYLEMLERİNİN BİR BEDELİ OLACAK”

Dışişleri Bakanı Tsahkna, sınır kapatma kararının Rusya'ya açık bir mesaj taşıdığını belirterek, Estonya'nın güvenliğini tehdit eden girişimlere kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Başbakan Michal de ülkesinin korkutulmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, Rusya'nın amacının Estonya'yı korkutmak, tereddüde düşürmek ve Ukrayna'ya verdiği desteği zayıflatmak olduğunu ileri sürdü.

MOSKOVA'DAN “RUSOFOBİ” TEPKİSİ

Moskova yönetimi ise Estonya'nın suçlamalarına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sınırın gerçekten kapatılması halinde bunun bir başka “Rusofobi” örneği olacağını söyledi.

Rusya, Avrupa ülkelerinin sabotaj faaliyetlerine ilişkin yönelttiği suçlamaları daha önce de reddetmişti. 

ESTONYA'DA İKİNCİ SABOTAJ GİRİŞİMİ

Threod Systems'e yönelik olay, Estonya'da ağustos ayından bu yana savunma sanayisi şirketlerini hedef alan ikinci kundaklama girişimi olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında başkent Tallinn'de faaliyet gösteren Milrem Robotics şirketi de benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

Estonya yönetimi, son olayların ardından savunma sanayisi tesislerinin güvenliğini artırma ve Rusya kaynaklı tehditlere karşı önlemleri genişletme mesajı verdi

MoskovaEstonyaRusyaDünyaNatoSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Putin Avrupayı tir tir titretiyor. Kabus oldu adamlar için. Afrikada milyonlarca insanı katlettiler. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. 0 0 Yanıtla
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