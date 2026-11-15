Romanya Başbakanı, Sulina'da 3 ticari geminin İHA ile vurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Romanya Başbakanı, Sulina'da 3 ticari geminin İHA ile vurulduğunu açıkladı

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Romanya Başbakanı Niculescu, Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari geminin İHA saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea saldırıların dün gece düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını ve mürettebatın gemilerdeki yangınları kontrol altına aldığını söyledi.

Romanya Başbakanı Luca Niculescu, Karadeniz'de Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari geminin insansız hava araçları (İHA) tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'e yansıyan etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle son aylarda ticari gemiler, savaşın tarafları arasındaki saldırıların hedefi haline gelirken, bölgedeki deniz taşımacılığı ve güvenliği de ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. Son olarak Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari gemi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Romanya Başbakanı Luca Niculescu saldırıların ardından silahlı kuvvetlerin savaş uçaklarını iki kez havalandırdığını belirtti. Niculescu, "Bu olaylar kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalini teşkil etmektedir. Bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının neden olduğu güvenlik durumundaki kötüleşmeyi yansıtmaktadır" dedi.

Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea ise saldırıların dün gece saatlerinde düzenlendiğini aktararak, can kaybı yaşanmadığını ve gemi mürettebatının gemilerde çıkan yangınları kontrol altına almayı başardığını söyledi. Oprea, saldırıya uğrayan gemileri "Yunanistan bayraklı petrol ve kimyasal madde tankeri Evia Petrol V ile Saint Kitts ve Nevis bayraklı dökme yük gemisi Marsol ve Ali Najafov adlı petrol ürünleri tankeri" olarak açıkladı. Romanya Savunma Bakanı, Evia Petrol V ve Marsol gemilerinin Sulina Kanalı'nın 4 ve 5 deniz mili güneydoğusunda, Romanya'nın karasuları içinde vurulduğunu bildirdi.

"Bir kargo gemisi de cuma günü geç saatlerde bir İHA tarafından vuruldu"

Stefan Radu Oprea ayrıca bir genel kargo gemisinin de cuma günü geç saatlerde bir İHA tarafından vurulduğunu ve bu olayda da can kaybı yaşanmadığını söyledi. Rumen bakan, "Salı ve çarşamba günleri, savunma bakanı meslektaşlarımla yapacağımız toplantı için Brüksel'de olacağım. İttifak üyelerimizin dayanışmasına ihtiyacımız var. Bu dayanışma, gözetleme uçaklarıyla devriye faaliyetleri yürütülmesi ve İHA'lara karşı savunma ekipmanları sağlanması yoluyla gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Romanya medyası, Cuma günü vurulan geminin Palau bayraklı genel kargo gemisi Larissa 1 olduğunu bildirdi.

Fransa, Romanya'nın takviye talebinde bulunmasının ardından Atlantique 2 tipi deniz karakol uçağını geçici olarak Romanya'ya konuşlandırmıştı. Ekim ve kasım aylarında saldırıya uğrayan gemilerin çoğu, Tuna Nehri'ni Karadeniz'e bağlayan Sulina Kanalı yakınlarında demirlemişti ya da bu kanala doğru seyir halindeydi veya kanaldan ayrılıyordu.

Kaynak: İHA
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