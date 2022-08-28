Son Dakika Romanya Haberleri

- 11:04 İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda
Hollanda'dan yaklaşık 6 ay önce iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikletiyle (Tall bike) yola çıkan 19 yaşındaki Alex Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpeği de yanına alarak turunu sürdürüyor.
- Dün Dün 20:36 Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli
Almanya Başbakanı Scholz, AB dönem başkanlığını yürüten Çekya'ya yaptığı ziyarette 27 üyesi olan AB'nin 30 veya 36 üyeye çıkması gerektiğini söyleyerek AB'de köklü reform çağrısı yaptı.
- Dün Dün 18:36 AB Ruslara seyahat yasağı koyabilecek mi?
Ruslara vize yasağı konulacak mı yoksa Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa rağmen Rus vatandaşları seyahate devam edebilecek mi? AB dışişleri bakanları bu konuda ortak bir çizgi arayışında.
- Dün Dün 18:06 Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı
Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı.
- Dün Dün 16:34 Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti
Romanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda 5 Türk sporcu yer aldı.
- 28.08.2022 28 Ağu 14:29 BARTHOLOMEOS: RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ KABUL EDİLEMEZ
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks gençleri için düzenlenecek konferans öncesi basın mensuplarıyla buluştu.
- 28.08.2022 28 Ağu 12:58 Kartal Belediyesi'nin 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali' Başladı
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Halk Oyunları Festivali” vatandaşların katıldığı yürüyüş ile dün başladı.
- 27.08.2022 27 Ağu 14:10 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası
Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.
- 27.08.2022 27 Ağu 10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ağustos 2022
Türkiye'nin teknoloji ateşi, milli mücadelenin başladığı noktada yanacakTeknoloji yarışmalarıyla bu yıl Karadeniz Bölgesi'ne yayılan TEKNOFEST'in finali, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecekTürkiye'de geliştirilen ve üretilen "Milli...
- 26.08.2022 26 Ağu 16:18 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.
- 26.08.2022 26 Ağu 16:13 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu gruplarının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
- 26.08.2022 26 Ağu 16:12 Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
- 26.08.2022 26 Ağu 16:08 Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
- 26.08.2022 26 Ağu 15:40 Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele edecek
2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda mücadele edecek genç milli sporcular, Romanya'ya gitti.
- 26.08.2022 26 Ağu 11:11 Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar
Termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesini tercih eden ziyaretçiler, tatillerini yaptırdıkları karikatürlerle ölümsüzleştiriyor.
- 25.08.2022 25 Ağu 21:34 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Salon: RigaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani...
- 25.08.2022 25 Ağu 21:29 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Salon: RigaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani...
- 25.08.2022 25 Ağu 13:09 Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular 8 madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular, 6 madalya elde etti.
- 25.08.2022 25 Ağu 12:28 Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor
Sakarya'da, yüksek oranda yerli imkanlarla ürettiği çekme karavanları 6 kıtada 60 ülkeye ihraç eden firma, ihtiyaçlara göre ürettiği yeni modellerle dünya pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.
- 25.08.2022 25 Ağu 10:24 Masa tenisinde milli takımlar, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, ikincilik elde etti.
- 25.08.2022 25 Ağu 10:18 TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover'de tanıtacak
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli araçlarını dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç eden TEMSA, beşinci elektrikli modeli olan LD SB E'nin tanıtımını IAA Hannover Transportation'da gerçekleştirecek.
- 24.08.2022 24 Ağu 23:52 Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı
Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Kazada mahsur kalan Rus motosikletçi ile Türk vatandaşlar dost oldu Mahsur kalan Rus motosikletçi Türk vatandaşları Rusya'ya davet etti Kocaeli'de 20 ton sac taşıyan Romanya plakalı tır, yol...
- 24.08.2022 24 Ağu 23:42 TIR bariyerlere çarptı, TEM Otoyolu trafiğe kapandı
İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarptı.
- 24.08.2022 24 Ağu 23:24 Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.
- 23.08.2022 23 Ağu 22:31 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polanya'nın savunma bakan yardımcılarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
- 23.08.2022 23 Ağu 22:28 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı laptı
MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu; Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma...
- 23.08.2022 23 Ağu 15:30 Denizlili 2 sporcu Triatlon'da Türkiye'yi temsil edecek
B Triatlon Final Yarışları'nda Denizlili sporcular farkını gösterdi.
- 23.08.2022 23 Ağu 15:23 Turizmciler sezondan memnun
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde salgın sonrası en iyi sezonu yaşadıklarını belirterek, Avrupa ülkelerinden taleplerin arttığını söyledi.
- 23.08.2022 23 Ağu 14:58 Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.
- 23.08.2022 23 Ağu 13:38 Sandıklardan topladığı asırlık kıyafetleri çoğaltarak geleceğe taşıyor
Anadolu'yu adım adım dolaşan geleneksel el sanatları usta öğreticisi Atilla Özkan, çeyiz sandıklarında saklanan cepken, şalvar, peşkir, camedan gibi giysileri koruma altına alarak geleceğe taşımak için çaba gösteriyor.
- 23.08.2022 23 Ağu 09:51 Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında
Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin ilgili raporuna göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık kıtanın yüzde 47'sini etkiliyor.
- 22.08.2022 22 Ağu 22:42 Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki yangında 125 hektardan fazla yeşil alan yandı
Fransa'nın güneyinde Bouches-du-Rhone vilayetinde çıkan yangında 125 hektardan fazla yeşil alan zarar gördü.
- 22.08.2022 22 Ağu 19:04 Turgutlu Belediyespor'un Yeni Sporcularından Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz'a Ziyaret
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın Amerikalı oyuncusu Da’lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk, Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz’ı makamında ziyaret etti.
- 22.08.2022 22 Ağu 17:10 Kadın A Milli Takımı'nın maçı Bursa'da oynanacak
Kadın A Milli Takımı'nın Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nda oyacağı grup maçı Timsah Park'ta oynanacak.
- 22.08.2022 22 Ağu 10:06 Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü
Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi.
- 21.08.2022 21 Ağu 10:59 Haftanın tarihine bakış
Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Ağustos 1923'te onaylandı.
- 20.08.2022 20 Ağu 14:22 Portekiz Basketbol Milli Takımı, hazırlıklarını Bağcılar'da sürdürüyor
2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıyor.
- 19.08.2022 19 Ağu 01:04 Tatil bitti, gurbetçiler akın akın yaşadığı Avrupa ülkelerine dönüyor
Yıllık izinlerini Türkiye'de sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
- 19.08.2022 19 Ağu 00:24 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.
- 18.08.2022 18 Ağu 23:51 AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı
Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl içinde Avrupa Birliği genelinde 700 bin hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.
- 18.08.2022 18 Ağu 15:55 Tatil bitti, gurbetçiler akın akın yaşadığı Avrupa ülkelerine dönüyor
Yıllık izinlerini Türkiye'de sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
- 18.08.2022 18 Ağu 14:12 Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor
Bulgaristan'ın kuzey komşusu Romanya ile ortak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, nehir trafiğini, ticareti ve turizmi olumsuz etkiliyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 13:34 Romanya'nın en büyük kimya tesisi, artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
Romanya'nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu.
- 18.08.2022 18 Ağu 12:41 Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda zirve yaptı
Avro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü.
- 18.08.2022 18 Ağu 12:32 Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu
Uzay Kampı Türkiye, yaz kampı programlarında 25 ülkeden 700'ü aşkın ziyaretçiye uzay macerası yaşattı.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:49 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
Bursa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirince mikrofon tutan kişi tarafından tehdit edildi. Vatandaşın, "Filistin cephesinde ordu komutanıyken Gaziantep'e kadar 250 kilometre kaçıp 75 bin tane Mehmetçiği esir veren kimdi? Ben miydim? Kimdi ordu komutanı?" sözleri sonrası YouTube kanalının muhabiri, "Sana dalmamak için zor duruyorum." sözlerini sarf etti.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:00 Döşemealtı Gençlik Meclisi'nde 6'ncı Dönem Heyecanı
Döşemealtı Belediyesi'nin ilçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetimine katılmaları amacıyla başlattığı Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6’ncı dönem mülakatları tamamlandı.
- 17.08.2022 17 Ağu 12:05 Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı
Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı Dynavit'in genç yıldızı Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı.
- 16.08.2022 16 Ağu 21:50 Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti
BİRLEŞMİŞ Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi.
- 16.08.2022 16 Ağu 19:28 5. İslami Dayanışma Oyunları
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 TemmuzHakemler: Marcel Birsan, Radu Adrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk.
- 16.08.2022 16 Ağu 19:02 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
- 16.08.2022 16 Ağu 14:44 Müşterek Koordinasyon Merkezi, Bugünden İtibaren Ukrayna'dan Hareket Etmesine İzin Verilen Gemileri Duyurdu
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemi ve güzergahlarını “Chornomorsk’tan Romanya’nın Constanza limanına 9 bin 111 metrik ton buğday taşıyan MV PROPUS gemisi; Chornomorsk’tan Mersin ya da İskenderun’a 11 bin 500 metrik ton mısır taşıyan MV OSPREY S gemisi; Chornomorsk’tan Karasu’ya 6 bin 161 metrik ton buğday taşıyan MV RAMUS gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Cibuti’ye 23 bin 300 metrik ton buğday taşıyan MV BRAVE COMMANDER gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Kore Cumhuriyeti’ne 60 bin 000 metrik ton mısır taşıyan MV BONITA gemisi” olarak duyurdu.
- 16.08.2022 16 Ağu 11:53 9 EYLÜL'ÜN 100'ÜNCÜ YILINDA, 100 SAATLE REKORU HEDEFLİYOR
İZMİR'de performans sanatçısı Yunus İşçi (28), 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni rekor denemesine hazırlanıyor.
- 16.08.2022 16 Ağu 10:58 9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor
İZMİR'de performans sanatçısı Yunus İşçi (28), 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni rekor denemesine hazırlanıyor.
- 16.08.2022 16 Ağu 10:54 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda düşünmediği Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'ya kulüp aranıyor. Ancak beklenen teklif bir türlü gelmedi.