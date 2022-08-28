Son Dakika Romanya Haberleri

11:04 İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda Hollanda'dan yaklaşık 6 ay önce iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikletiyle (Tall bike) yola çıkan 19 yaşındaki Alex Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpeği de yanına alarak turunu sürdürüyor.

20:36 Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli Almanya Başbakanı Scholz, AB dönem başkanlığını yürüten Çekya'ya yaptığı ziyarette 27 üyesi olan AB'nin 30 veya 36 üyeye çıkması gerektiğini söyleyerek AB'de köklü reform çağrısı yaptı.

18:36 AB Ruslara seyahat yasağı koyabilecek mi? Ruslara vize yasağı konulacak mı yoksa Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa rağmen Rus vatandaşları seyahate devam edebilecek mi? AB dışişleri bakanları bu konuda ortak bir çizgi arayışında.

18:06 Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı.

14:29 BARTHOLOMEOS: RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ KABUL EDİLEMEZ FENER Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks gençleri için düzenlenecek konferans öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

12:58 Kartal Belediyesi'nin 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali' Başladı Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Halk Oyunları Festivali” vatandaşların katıldığı yürüyüş ile dün başladı.

14:10 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.

10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ağustos 2022 Türkiye'nin teknoloji ateşi, milli mücadelenin başladığı noktada yanacakTeknoloji yarışmalarıyla bu yıl Karadeniz Bölgesi'ne yayılan TEKNOFEST'in finali, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecekTürkiye'de geliştirilen ve üretilen "Milli...

16:18 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

11:11 Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar Termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesini tercih eden ziyaretçiler, tatillerini yaptırdıkları karikatürlerle ölümsüzleştiriyor.

21:34 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Salon: RigaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani...

21:29 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Salon: RigaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani...

12:28 Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor Sakarya'da, yüksek oranda yerli imkanlarla ürettiği çekme karavanları 6 kıtada 60 ülkeye ihraç eden firma, ihtiyaçlara göre ürettiği yeni modellerle dünya pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

10:24 Masa tenisinde milli takımlar, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, ikincilik elde etti.

10:18 TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover'de tanıtacak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli araçlarını dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç eden TEMSA, beşinci elektrikli modeli olan LD SB E'nin tanıtımını IAA Hannover Transportation'da gerçekleştirecek.

23:52 Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Kazada mahsur kalan Rus motosikletçi ile Türk vatandaşlar dost oldu Mahsur kalan Rus motosikletçi Türk vatandaşları Rusya'ya davet etti Kocaeli'de 20 ton sac taşıyan Romanya plakalı tır, yol...

23:24 Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

22:31 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polanya'nın savunma bakan yardımcılarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

22:28 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı laptı MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu; Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma...

15:23 Turizmciler sezondan memnun Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde salgın sonrası en iyi sezonu yaşadıklarını belirterek, Avrupa ülkelerinden taleplerin arttığını söyledi.

13:38 Sandıklardan topladığı asırlık kıyafetleri çoğaltarak geleceğe taşıyor Anadolu'yu adım adım dolaşan geleneksel el sanatları usta öğreticisi Atilla Özkan, çeyiz sandıklarında saklanan cepken, şalvar, peşkir, camedan gibi giysileri koruma altına alarak geleceğe taşımak için çaba gösteriyor.

09:51 Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin ilgili raporuna göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık kıtanın yüzde 47'sini etkiliyor.

19:04 Turgutlu Belediyespor'un Yeni Sporcularından Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz'a Ziyaret Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın Amerikalı oyuncusu Da’lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk, Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz’ı makamında ziyaret etti.

17:10 Kadın A Milli Takımı'nın maçı Bursa'da oynanacak Kadın A Milli Takımı'nın Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nda oyacağı grup maçı Timsah Park'ta oynanacak.

10:06 Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi.

10:59 Haftanın tarihine bakış Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Ağustos 1923'te onaylandı.

14:22 Portekiz Basketbol Milli Takımı, hazırlıklarını Bağcılar'da sürdürüyor 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıyor.

01:04 Tatil bitti, gurbetçiler akın akın yaşadığı Avrupa ülkelerine dönüyor Yıllık izinlerini Türkiye'de sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

23:51 AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl içinde Avrupa Birliği genelinde 700 bin hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.

15:55 Tatil bitti, gurbetçiler akın akın yaşadığı Avrupa ülkelerine dönüyor Yıllık izinlerini Türkiye'de sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

14:12 Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor Bulgaristan'ın kuzey komşusu Romanya ile ortak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, nehir trafiğini, ticareti ve turizmi olumsuz etkiliyor.

13:34 Romanya'nın en büyük kimya tesisi, artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi Romanya'nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu.

12:41 Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda zirve yaptı Avro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü.

12:32 Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu Uzay Kampı Türkiye, yaz kampı programlarında 25 ülkeden 700'ü aşkın ziyaretçiye uzay macerası yaşattı.

10:49 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret Bursa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirince mikrofon tutan kişi tarafından tehdit edildi. Vatandaşın, "Filistin cephesinde ordu komutanıyken Gaziantep'e kadar 250 kilometre kaçıp 75 bin tane Mehmetçiği esir veren kimdi? Ben miydim? Kimdi ordu komutanı?" sözleri sonrası YouTube kanalının muhabiri, "Sana dalmamak için zor duruyorum." sözlerini sarf etti.

10:00 Döşemealtı Gençlik Meclisi'nde 6'ncı Dönem Heyecanı Döşemealtı Belediyesi'nin ilçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetimine katılmaları amacıyla başlattığı Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6’ncı dönem mülakatları tamamlandı.

12:05 Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı Dynavit'in genç yıldızı Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı.

21:50 Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti BİRLEŞMİŞ Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi.

19:28 5. İslami Dayanışma Oyunları Stat: Selçuk Üniversitesi 15 TemmuzHakemler: Marcel Birsan, Radu Adrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk.

14:44 Müşterek Koordinasyon Merkezi, Bugünden İtibaren Ukrayna'dan Hareket Etmesine İzin Verilen Gemileri Duyurdu Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemi ve güzergahlarını “Chornomorsk’tan Romanya’nın Constanza limanına 9 bin 111 metrik ton buğday taşıyan MV PROPUS gemisi; Chornomorsk’tan Mersin ya da İskenderun’a 11 bin 500 metrik ton mısır taşıyan MV OSPREY S gemisi; Chornomorsk’tan Karasu’ya 6 bin 161 metrik ton buğday taşıyan MV RAMUS gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Cibuti’ye 23 bin 300 metrik ton buğday taşıyan MV BRAVE COMMANDER gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Kore Cumhuriyeti’ne 60 bin 000 metrik ton mısır taşıyan MV BONITA gemisi” olarak duyurdu.

11:53 9 EYLÜL'ÜN 100'ÜNCÜ YILINDA, 100 SAATLE REKORU HEDEFLİYOR İZMİR'de performans sanatçısı Yunus İşçi (28), 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni rekor denemesine hazırlanıyor.

10:58 9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor İZMİR'de performans sanatçısı Yunus İşçi (28), 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni rekor denemesine hazırlanıyor.