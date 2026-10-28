Sofya'da üç ülke savunma bakanları Karadeniz'de ticari gemilere saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sofya'da üç ülke savunma bakanları Karadeniz'de ticari gemilere saldırıları kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sofya\'da üç ülke savunma bakanları Karadeniz\'de ticari gemilere saldırıları kınadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları Sofya'daki toplantı sonrası ortak bildiride Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları şiddetle kınadı. Üç ülke, Montrö ve uluslararası hukuka uyulması ile NATO koordinasyonunun artırılmasında mutabık kaldı.

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları şiddetle kınayarak güvenlik, istikrar ve seyrüsefer serbestisinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından toplantının ardından üç ülke ortak bildiri yayınladı. Üç ülkenin savunma bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşta meydana gelen saldırıların tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği belirtildi. Karadeniz'in uluslararası ticaretin yanı sıra tahıl, gübre ve enerji kaynaklarının taşınmasında hayati bir koridor olduğu vurgulanan bildiride, deniz trafiğindeki aksamaların küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Bildiride, tüm taraflara Karadeniz'deki ticari gemileri, deniz altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden denizciler nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, vatandaşları ve gemileri olaylardan etkilenen devletlerle dayanışma mesajı verildi.

"Uluslararası hukuka uyulmalı"

Ortak bildiride, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması, bölgesel istikrarın korunması ve güvenli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması için Montrö Sözleşmesi ve uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyulması gerektiği hatırlatıldı.

NATO ile koordinasyon vurgusu

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın NATO müttefikleri olarak bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına kendi imkan ve kabiliyetleriyle yanıt verdiği ve İttifak'ın caydırıcılık ile savunma kapasitesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Bildiride, NATO ile gerektiğinde koordinasyon içinde bilgi paylaşımının artırılması, deniz alanına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldığı belirtildi.

Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak istişareler ile ilave somut tedbirlerin ele alınacağı bildirildi. İstişarelerin sonraki turlarının Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA
BulgaristanKaradenizPolitikaTürkiyeRomanyaSofyaDünyaYerelNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:34:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Sofya'da üç ülke savunma bakanları Karadeniz'de ticari gemilere saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android