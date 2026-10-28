İsrail polisi, Likud'un Arap partilerince seçim çalındı iddiasına delil bulamadı

İsrail polisi, Likud Partisi'nin dün gerçekleştirilen genel seçimlerin "Arap partileri tarafından çalındığı" yönündeki iddiasının mesnetsiz olduğunu bildirdi. Açıklamada, iddiaları destekleyen istihbarat verisi ve incelemelerde somut delil bulunmadığı belirtildi.

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin, dün gerçekleştirilen genel seçimlerin "Arap partileri tarafından çalındığı" yönündeki iddialarının mesnetsiz olduğunu bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Likud Partisi'nin suçlamalarını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığı belirtildi.

İddialara ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu usulsüzlük iddialarını doğrulayacak hiçbir somut delile ya da bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının yüksek olması üzerine "seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını" iddia etmişti.

Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu öne sürmüştü.

Netanyahu ve siyasi ortakları, 27 Ekim'deki seçimlerde Filistin asıllıların sandığa yoğun katılımı karşısında kendi seçmen tabanını mobilize etmek amacıyla ırkçı söylemler içeren çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.