Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho\'nun tarihi rekoru sona erdi

Trendyol 1. Lig’in dikkat çeken mücadelesinde Bursaspor, sahasında ağırladığı Bandırmaspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek form grafiğini sürdürdü.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Sahasında Bandırmaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bursaspor, 7. dakikada Halil Akbunar, 12 ve 23. dakikada Lewis Baker'ın golleriyle maçı kazandı. Bursaspor, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yükselen form grafiğiyle rakiplerine gözdağı veren yeşil-beyazlı ekip, bu kritik galibiyetin ardından haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı da garantiledi.

IHEANACHO'NUN TARİHİ SERİSİ SON BULDU

Mücadelenin bir diğer öne çıkan noktası ise Bursaspor’un formda golcüsü Kelechi Iheanacho oldu. Karşılaşma öncesinde üst üste 12 maçta fileleri havalandırarak "Türk futbol tarihinde üst üste en çok maçta gol atan oyuncu" unvanını eline geçiren Nijeryalı forvet, Bandırmaspor karşısında aradığı golü bulamadı. Bu haftayı boş geçen Iheanacho'nun tarihi gol atma serisi de böylelikle sonlanmış oldu.