Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor - Son Dakika
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Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

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Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor
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Hong Kong’da 2023 yılında vahşice öldürülen model Abby Choi’nin cinayetine ilişkin davada ortaya çıkan yeni ayrıntılar dehşete düşürdü. Genç kadının başının çorba tenceresinde, bacaklarının ise buzdolabında bulunduğu açıklanırken, eski eşi ve ailesinin cinayetle bağlantısına ilişkin yargılama sürüyor.

Hong Kong’da 2023 yılında öldürülen 28 yaşındaki model ve sosyal medya fenomeni Abby Choi’nin cinayetine ilişkin davada ortaya çıkan adli tıp bulguları kan dondurdu. Mahkemede ifade veren adli tıp uzmanı, genç kadının başının büyük bir çorba tenceresinin içinde sıvıya batırılmış halde bulunduğunu açıkladı. İki bacağının ise buzdolabında saklandığı belirtildi.

BAŞI ÇORBA TENCERESİNDE BULUNDU

Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada tanık olarak dinlenen kıdemli adli tıp uzmanı Kwok Ka-ki, Abby Choi’nin kalıntılarının bulunduğu dairede yapılan incelemelere ilişkin bilgi verdi.

Uzman, polis tarafından el konulan büyük çorba tenceresinin adli tıp merkezinde incelenmesi sırasında genç kadına ait bir başın sıvının içinde bulunduğunu anlattı. Kafatasının sağ tarafında, çekiç darbesiyle uyumlu bir kırık tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

BACAKLARI BUZDOLABINDA, KALINTILARI TESTERENİN ÜZERİNDE

Duruşmada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise Choi’nin vücut parçalarının farklı noktalara saklanması oldu. Adli tıp uzmanı, genç kadına ait iki bacağın bir buzdolabının alt bölümünde bulunduğunu söyledi.

Banyoda bulunan elektrikli testere üzerinde de insan dokusu şüphesi taşıyan kalıntılara rastlandığı ifade edildi. Uzman, bacaklardaki kesiklerin kesici bir aletle ve ölüm sonrasında oluşturulduğuna işaret ettiğini belirtti.

Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor
Cinayet işleniğinde, öldürülen mankenin kalıntıları çöplükte aranmıştı

CİNAYETİN ARKASINDA LÜKS DAİRE ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Savcılığa göre cinayetin arkasında, yaklaşık 72 milyon Hong Kong doları değerindeki lüks bir dairenin satışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bulunuyor. İddianamede, Choi’nin söz konusu daireyi satmak istemesinin eski kayınpederi Kwong Kau ile arasında gerilime yol açtığı öne sürüldü.

Savcılık, eski eşi Alex Kwong, eski kayınpederi Kwong Kau ve eski kayınbiraderi Anthony Kwong’un cinayeti birlikte gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

ÜÇ SANIK DA CİNAYET SUÇLAMASINI REDDEDİYOR

Abby Choi’nin eski eşi, eski kayınpederi ve eski kayınbiraderi cinayet suçlamasını kabul etmiyor. Ancak üç sanık da cesedin yasal şekilde defnedilmesini engelleme suçunu kabul etmiş durumda. Eski kayınpeder Kwong Kau da yargılama sırasında bu suçlamaya ilişkin önceki tutumunu değiştirerek suçunu kabul etti.

Cinayet suçlamasından mahkûm edilmeleri halinde üç sanık da ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hong-KongHong KongCinayetDünyaSon Dakika

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