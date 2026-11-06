Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi

Konya'dan kutsal topraklara hareket edecek umre kafilesinde derin bir üzüntü yaşandı. Umre ibadeti için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan ve ihramını giyen Abdullah Özkan, Konya Havalimanı'nda yolculuk öncesi dua edildiği sırada aniden fenalaştı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.

İHRAMIYLA UĞURLAMA DUASINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir sorumlusu olarak umrecilerle birlikte havalimanına gelen Özkan, Beytullah’a doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kafilenin dualarla uğurlandığı esnada ihramlı halde dua ederken rahatsızlanan Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan acı kayıp; ailesini, yakınlarını ve turizm camiasını yasa boğdu.

CENAZESİ BEYŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Acı olayın ardından Nuri Doğan Turizm tarafından bir taziye mesajı yayımlandı. Merhum Abdullah Özkan'ın cenazesinin, Beyşehir Çarşı Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Beyşehir Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.