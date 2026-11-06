Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi - Son Dakika
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Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi

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Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
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6 yorum
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Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
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Umre ibadetini yerine getirmek üzere Konya Havalimanı’nda uğurlama duası edildiği sırada aniden rahatsızlanan Abdullah Özkan isimli vatandaş, ihramıyla hayatını kaybetti.

Konya'dan kutsal topraklara hareket edecek umre kafilesinde derin bir üzüntü yaşandı. Umre ibadeti için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan ve ihramını giyen Abdullah Özkan, Konya Havalimanı'nda yolculuk öncesi dua edildiği sırada aniden fenalaştı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.

İHRAMIYLA UĞURLAMA DUASINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir sorumlusu olarak umrecilerle birlikte havalimanına gelen Özkan, Beytullah’a doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kafilenin dualarla uğurlandığı esnada ihramlı halde dua ederken rahatsızlanan Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan acı kayıp; ailesini, yakınlarını ve turizm camiasını yasa boğdu.

CENAZESİ BEYŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Acı olayın ardından Nuri Doğan Turizm tarafından bir taziye mesajı yayımlandı. Merhum Abdullah Özkan'ın cenazesinin, Beyşehir Çarşı Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Beyşehir Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Okurların en beğendiği yorum

“Ne güzel bir ölüm selavat ve tekbir getire getire Rabbim bizlere de böyle ölümler nasip etsin inşallah...”

Tüm yorumlar (6)
Konya HavalimanıAbdullah ÖzkanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • KENAN KART KENAN KART:
    Ne güzel bir ölüm selavat ve tekbir getire getire Rabbim bizlere de böyle ölümler nasip etsin inşallah... 10 0
  • mehmet kökşen mehmet kökşen:
    Duayı bırakmaması ah vah demeden devam etmesi çok manidar umarım umduğuna kavuşursun ey dost... 7 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    Allah rahmet etsin. bana da böyle imanlı temiz bir ecel nasip etsin mevla 7 0
  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    Allah'ım rağmet eylesin hayırlı yerde ve görev de vefat etmiş amcamız 4 0
  • NECİP FAZIL KISAKÜREK İHL NECİP FAZIL KISAKÜREK İHL:
    Rabbimin huzuruna aldığı an ne güzel an. Rabbim rahmet eylesin. 4 0
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