Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek

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Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
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Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arda Güler'in hangi pozisyonda görev yapacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızla henüz görüşmediğini belirten Yalçın, "Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız" diyerek tercihi Arda Güler'e bırakacağını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Arda Güler'in takımdaki rolüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Genç futbolcunun son dönemde gösterdiği gelişime dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun sahada görev almak istediği pozisyonu dikkate alacağını açıkladı.

"HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK İSTERSE ORADA OYNATACAĞIZ"

Sergen Yalçın, Arda Güler'in milli takımda hangi mevkide değerlendirileceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Genç yıldızın önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."

ARDA GÜLER İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİ

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile henüz birebir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti. Yalçın'ın açıklamaları, genç futbolcunun milli takımdaki görevine ilişkin karar verilirken kendi tercihinin de dikkate alınacağını ortaya koydu.

ARDA GÜLER ADAY KADRODA YER ALDI

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için açıkladığı aday kadroda Arda Güler de bulunuyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

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Okurların en beğendiği yorum

“VE BÖYLELIKLE MILLI TAKIMIN GERÇEK PATRONU MEYDANA ÇIKMIŠ OLDU !!! ARDA GÜLER :)))”

Tüm yorumlar (9)
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınArda GülerSporSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ugur Eroglu Ugur Eroglu:
    hocaya bak takımın patronu sensin dimi. o zaman bırak arda 11 yazsın sana taktik de versin 3 4
  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    VE BÖYLELIKLE MILLI TAKIMIN GERÇEK PATRONU MEYDANA ÇIKMIŠ OLDU !!! ARDA GÜLER :))) 5 0
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    kalede oynamak isterse 3 0 Yanıtla
  • Tahir Solak Tahir Solak:
    EVET ÇOK DOĞRU VE YERİNDE BİR KARAR BEN SERGEN’İN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Durak Mehmet Durak:
    Sergen doğrusunu yapmış, hagi gibi kendisi gibi sahada napacagini bilen adama mevki verilmez. Oyle oyuncular nerede ne yapacağını zaten bilir. Sahanın patronunu ilan etmiş. 1 0 Yanıtla
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