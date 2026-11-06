Milli Takım\'a çağrılmayan Mert Müldür\'den olay paylaşım

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği aday kadronun ardından Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti. Açıklanan listede kendisine yer bulamayan Fenerbahçeli savunmacı, Instagram hesabından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Mert Müldür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sırtında isminin ve 18 numaranın bulunduğu milli takım formasıyla tünele doğru yürüdüğü bir fotoğrafını kullandı.

Siyah-beyaz olarak paylaşılan kareye herhangi bir yazı ya da açıklama eklemeyen futbolcunun, aday kadronun açıklanmasının ardından yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN'IN KADROSUNDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda Mert Müldür'e yer vermedi.

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'i tercih eden Yalçın'ın listesinde Fenerbahçeli futbolcu bulunmadı.

PAYLAŞIMINDA TEK KELİME ETMEDİ

Mert Müldür'ün aday kadro dışında kalmasının ardından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekerken futbolcu, paylaşımında karar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bu nedenle siyah-beyaz fotoğrafın doğrudan kadro tercihine yönelik bir tepki olup olmadığı bilinmiyor.