Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım - Son Dakika
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Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım

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Milli Takım\'a çağrılmayan Mert Müldür\'den olay paylaşım
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5 yorum
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Milli Takım\'a çağrılmayan Mert Müldür\'den olay paylaşım
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almayan Mert Müldür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sergen Yalçın'ın tercihleri arasında bulunmayan Fenerbahçeli futbolcu, milli takım formasıyla çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşırken herhangi bir açıklama yapmadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği aday kadronun ardından Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti. Açıklanan listede kendisine yer bulamayan Fenerbahçeli savunmacı, Instagram hesabından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Mert Müldür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sırtında isminin ve 18 numaranın bulunduğu milli takım formasıyla tünele doğru yürüdüğü bir fotoğrafını kullandı.

Siyah-beyaz olarak paylaşılan kareye herhangi bir yazı ya da açıklama eklemeyen futbolcunun, aday kadronun açıklanmasının ardından yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN'IN KADROSUNDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda Mert Müldür'e yer vermedi.

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'i tercih eden Yalçın'ın listesinde Fenerbahçeli futbolcu bulunmadı.

PAYLAŞIMINDA TEK KELİME ETMEDİ

Mert Müldür'ün aday kadro dışında kalmasının ardından milli takım formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekerken futbolcu, paylaşımında karar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bu nedenle siyah-beyaz fotoğrafın doğrudan kadro tercihine yönelik bir tepki olup olmadığı bilinmiyor.

Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
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Okurların en beğendiği yorum

“Kerem tamam alınmasın Lâkin mert olmalıydı”

Tüm yorumlar (5)
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınMilli TakımMert MüldürBelçikaFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • 2252 2252:
    Kerem tamam alınmasın Lâkin mert olmalıydı 3 2 Yanıtla
  • KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    kadro seçimi mükemmel, işe yaramazlar atılmış takımdan, 2 1
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    MÜLDÜR SENDE TIRTSIN KABULLEN 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Dönmez Hüseyin Dönmez:
    yanlış tercih 4 kaleci 5 stoper 3 sol bek 1 tane sagbek buraya mert yada Arda Okan olurdu olmamış sergen biraz gaza geldi ha bu arada kontenjanı kaleci Ersin’i olarak ekledi Montellanın samedinden kurtulduk Ersin’le devam 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    emirhan top u ile bilmem ne fakili nedir abi. kompleksi.bjk coplerini toplamis 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım - Son Dakika
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