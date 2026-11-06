Emre Belözoğlu\'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu'na yöneltilen sorular arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile geçmişe dayanan dostluğu da yer aldı. İki teknik adam arasındaki olumlu ilişkinin Fenerbahçe taraftarlarında rahatsızlık yarattığı belirtilirken, Belözoğlu'nun verdiği yanıt dikkat çekti.

OKAN BURUK İLE DOSTLUĞU SORULDU

Basın toplantısında Emre Belözoğlu'na, "Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.

Geçmişten gelen dostlukların saygıyı hak ettiğini belirten Belözoğlu, kişisel ilişkilerinde her zaman belirli sınırlar koyduğunu söyledi.

Belözoğlu, "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ EŞİMDEN BİLE SAKLADIM"

Fenerbahçe'ye bağlılığını anlatırken geçmişte yaşadığı bir olayı da paylaşan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini eşine dahi anlatmadığını açıkladı.

Belözoğlu, "Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli" dedi.

"RAKİBİM ÖZ KARDEŞİM DE OLSA RAKİBİMDİR"

Okan Buruk ile dostluğunun Fenerbahçe'ye karşı sorumluluğunu etkilemeyeceğini vurgulayan Belözoğlu, rekabet konusunda taviz vermeyeceğini belirtti.

Yeni teknik direktör, "Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim" sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİK"

Fenerbahçe teknik direktörlüğünün taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu dile getiren Belözoğlu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi. Sarı-lacivertli camianın beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını belirten deneyimli teknik adam, bu süreçte kulübün değerlerine uygun hareket edeceklerini söyledi.

Belözoğlu, "Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam" ifadelerini kullandı.