Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda\'nın tepkisi herkesi güldürdü

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza törenindeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme başlayan Belözoğlu, kızı Neda'nın teknik direktörlük görevini öğrendiğinde kendisini arayarak verdiği tepkiyi paylaştı.

"BABA, SEN FENERBAHÇE'NİN HOCASI MI OLDUN?"

Kızının haberi televizyondan öğrenmiş olabileceğini belirten Emre Belözoğlu, aralarında geçen kısa telefon konuşmasını anlattı. Neda'nın kendisine yönelttiği soruyu ve ardından verdiği yanıtı paylaşan deneyimli teknik adam, o anları gülümseyerek aktardı.

"ÇOK HAVALI DEDİ, KAPATTI TELEFONU"

Emre Belözoğlu, kızıyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Kızım Neda galiba televizyonda görüp beni aradı. 'Baba, sen Fenerbahçe'nin hocası mı oldun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Çok havalı' dedi, kapattı telefonu."

Belözoğlu'nun kızından gelen bu kısa ve eğlenceli tepkiyi paylaşması, imza töreninin futbol dışındaki dikkat çeken anlarından biri oldu.