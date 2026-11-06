Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü - Son Dakika
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Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü

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Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda\'nın tepkisi herkesi güldürdü
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Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda\'nın tepkisi herkesi güldürdü
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, göreve gelmesinin ardından kızı Neda ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı. Babasının Fenerbahçe'nin başına geçtiğini televizyondan öğrenen Neda'nın verdiği yanıt, Belözoğlu'nun yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza törenindeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme başlayan Belözoğlu, kızı Neda'nın teknik direktörlük görevini öğrendiğinde kendisini arayarak verdiği tepkiyi paylaştı.

"BABA, SEN FENERBAHÇE'NİN HOCASI MI OLDUN?"

Kızının haberi televizyondan öğrenmiş olabileceğini belirten Emre Belözoğlu, aralarında geçen kısa telefon konuşmasını anlattı. Neda'nın kendisine yönelttiği soruyu ve ardından verdiği yanıtı paylaşan deneyimli teknik adam, o anları gülümseyerek aktardı.

"ÇOK HAVALI DEDİ, KAPATTI TELEFONU"

Emre Belözoğlu, kızıyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Kızım Neda galiba televizyonda görüp beni aradı. 'Baba, sen Fenerbahçe'nin hocası mı oldun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Çok havalı' dedi, kapattı telefonu."

Belözoğlu'nun kızından gelen bu kısa ve eğlenceli tepkiyi paylaşması, imza töreninin futbol dışındaki dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Barış Akyıldız Barış Akyıldız:
    O soruyu babasına sezon sonu sorsun bakalım o kadar havalı olacak mı? Nıhahahahahha 2 5
  • akaneminoglu akaneminoglu:
    inşallah başarılı olurlar Okan Arda sergen Emre çok önemli 0 0 Yanıtla
  • Serkan Boy Serkan Boy:
    sen feneri kurtaricak adamsin emre göster şu gs li arkadaslara bizim kim oldugumuzu 0 0
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