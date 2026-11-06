Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm

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Fenerbahçe\'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
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Fenerbahçe\'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde ilk açıklamalarını yaptı. Sarı-lacivertli kulübe yeniden dönmenin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Belözoğlu, "Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım" dedi. Yönetim ise yeni teknik direktöre tam destek vererek şampiyonluk hedefini yineledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolcu, sportif direktör ve kısa süreliğine teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, yeniden Fenerbahçe'ye dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Törende yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat ve Cihan Kamer de açıklamalarda bulundu.

"YUVAMA BİR KEZ DAHA DÖNÜYORUM"

İmza töreninde konuşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile bağının çocukluk yıllarına dayandığını anlattı. Sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için bir hayal olduğunu belirten Belözoğlu, kulüpte farklı görevler üstlenme fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."

YÖNETİMDEN EMRE BELÖZOĞLU'NA TAM DESTEK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, Emre Belözoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli camiaya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni teknik direktörün başarılı olacağına inandıklarını vurgulayan Fırat, yönetimin desteğinin tam olduğunu belirtti.

Fırat, "Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bilgi, beceri ve liyakatiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Tüm yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz" dedi.

"İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ, YOLLARI AYIRDIK"

İmza töreninde teknik direktör değişikliğine ilişkin konuşan Cihan Kamer ise İsmail Kartal'ın istifasının ardından yaşanan süreci anlattı. Kısa süren arayışın ardından Emre Belözoğlu ile devam etme kararı aldıklarını belirten Kamer, eski teknik direktöre emekleri için teşekkür etti.

Kamer, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal istifa etti. Yolları ayırdık. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Kısa bir süreçte hoca arayışımızda sevgili Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yolumuza devam etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Emre Belözoğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Cihan Kamer, yeni teknik direktöre duyduğu güveni de dile getirdi. Kamer, Belözoğlu için "Kendisi çok uzun senelerdir tanıdığım, çok takdir ettiğim gerek teknik açıdan gerek karakter açısından sevdiğim, güvendiğim bir kardeşim" dedi.

Fenerbahçe yönetiminin şampiyonluk hedefi doğrultusunda yeni teknik direktöre tam destek verdiğini vurgulayan Kamer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız kendisine tam destek vermektedir. Şampiyonluk yolumuzda Emre Belözoğlu ile şampiyon olacağımıza yürekten inanmaktayız."

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