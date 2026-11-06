Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam - Son Dakika
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Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam

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Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
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9 yorum

Ekonomi yönetiminin emekli maaşlarına yönelik hazırladığı alternatif zam modellerinde sona gelindi. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de değerlendirilecek. Tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmeler üzerinde durulurken bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması da gündemde...

Milyonlarca emeklinin ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendiği şu günlerde, Ankara'da yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya geçildi. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubu tarafından titizlikle hazırlanan alternatifli zam paketinin, önümüzdeki günlerde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Masadaki seçenekler arasında, gerçekleşecek enflasyon artışına ilave olarak verilecek refah payı ve seyyanen zam imkanları ilk sırada yer alıyor. EKK toplantısında alternatifli zam modellerinin bütçeye getireceği yük ve maliyet tabloları tek tek ele alınacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte tüm emeklileri kapsayacak iyileştirmenin nihai çerçevesi netlik kazanacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin her iki bayramda aldığı ikramiyelerde de artışa gidilmesi masadaki güçlü başlıklar arasında bulunuyor. 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ve 2026 yılında aynı seviyede korunan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.

NİHAİ KARARI ERDOĞAN VERECEK 

Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini de gözeterek hazırladığı alternatifli modeller, EKK'daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunulacak. En düşük emekli aylığını 30 bin lira civarına çekmeyi hedefleyen düzenlemenin detaylarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“1OOOO OLMALI AŞAĞISI KURTARMAZ”

Tüm yorumlar (9)
Seyyanen zamEkonomiGüncelRefahZamSon Dakika

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1000

    Yorumlar (9)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    1OOOO OLMALI AŞAĞISI KURTARMAZ 6 3
  • Ertuğrul Canseven Ertuğrul Canseven:
    İki bayram ikramiyesini toplasak, bir kurbanlık alamayız. 4 3
  • u4660468231 u4660468231:
    öyle bir haber yapmışsın ki o parayla vatandaşlık dünya turuna cikacaz sanki bir resturanta otursam biter 3 3 Yanıtla
    remzi Gürsel remzi Gürsel:
    boş yapma 0 0
  • Ömer Yenal Ömer Yenal:
    20000 olmalı en azından iki ikramiye ile kurban alınabilsin 3 3 Yanıtla
  • Halil Sahin Halil Sahin:
    5000 TL harca harca bitmez... 1 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam - Son Dakika
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