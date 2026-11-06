8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan öğretmen Hilal Mete için cenaze töreni hazırlıkları başladı. Genç öğretmenin cenazesi tören alanına getirilirken ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.

TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlik yapan Şahin Mete, hayatını kaybeden eşi Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına geldi. Tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döken acılı eş, ayakta durmakta güçlük çekti. Şahin Mete'nin feryatları tören alanında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

BAKAN YARDIMCISI DA TÖRENE KATILIYOR

Hilal Mete'nin son yolculuğuna uğurlanacağı törene katılmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, öğretmenin meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş tören alanında toplandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda cenaze töreninin başlaması bekleniyor.