8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş - Son Dakika
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8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş

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8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
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18 yorum

Afyon'da 8 kişiyi öldüren ve kaçtığı Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir'in jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayetleri nasıl işlediğini tek tek anlatan zanlı, ilk 3 kişiyi öldürmeye karar vererek kırsal alana çektiğini, ardından kaçmak için araçlarını gasp ettiği kişileri hedef aldığını itiraf etti. İki kadın öğretmeni öldürmeden önce 10'dan geriye saydığını anlatan Özdemir'in, kaçışı sırasında kendisini MİT personeli olarak tanıtıp muhtarlardan silah almaya çalıştığı da öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde pompalı tüfekle dehşet saçtıktan sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Özdemir'in (28) karakoldaki sorgusunda kan donduran detaylar yer aldı. İfadesinde biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten şüpheli, sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini beyan etti.

"ÖLDÜRMEYİ KAFAMA KOYDUM, KAFALARINA NİŞAN ALARAK ATEŞ ETTİM"

Katliamın başlangıcını anlatan zanlı, Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli biçerdöver aldığını, yanan biçerdöver ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini aktaran Arif Sefa Ö., "Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum. ‘Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim' diyerek şahısları kırsal alana çektim. Transit aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum" dedi.

8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş

KAÇMAK İÇİN ARAÇ VE CAN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için art arda saldırılar düzenlediğini itiraf eden zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurarak öldürdüğünü, araçlarını gasp ettiğini söyledi. Gasp ettiği araçla ilerlerken hafif sürtüştüğü araç sürücüsü İsmail Ş.'nin tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine şahsı kafasından vurarak katlettiğini belirten zanlı, Selimiye köyü mevkiinde ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye (tır) ateş açtığını aktardı.

8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş

ÖĞRETMENLERİN ARACINI DURDURUP GERİYE DOĞRU SAYMIŞ

Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladığını kaydeden zanlı, Yukarıtandır köyü civarında ise öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu belirtti. O anları soğukkanlılıkla anlatan şüpheli, "İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın şahıs vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim" ifadelerini kullandı.

8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş

MİT SÜSÜ VERİP MUHTARLARDAN TABANCA İSTEMİŞ

Öğretmenleri vurduktan sonra önündeki bir başka araca arkadan çarparak gasp ettiğini, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtiğini anlatan Arif Sefa Ö., Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla gasp ettiğini itiraf etti. Tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca temin etmeye çalıştığını belirten zanlı, girdiği köylerde muhtarların evini bularak kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını, beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçmaya devam ettiğini, Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde olan bir aracı çaldığını belirten şüpheli, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığını, aracından inip yaya olarak kaçmaya çalışırken düşerek yakalandığını ifade etti. Zanlı ifadesinin sonunda, "Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. 

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Okurların en beğendiği yorum

“Katlı farz”

Tüm yorumlar (18)
Millî İstihbarat TeşkilatıSefa ÖzdemirEskişehirGüncelGündemAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (18)

  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Katlı farz 19 1
    doğrucu davut doğrucu davut:
    niye bu da mı voleybol seviyormuş da ekonun yanına gönderiyorsun? 1 4
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    İdam istiyoruz seyretmeyin artık yeter.maddeye ve kasten cinayete.k8mntutuyor sizi halksa halk arkada.yeter.MECLIS GoREVINI YAP 13 1 Yanıtla
  • ATAKAN YILDIRIM ATAKAN YILDIRIM:
    muhtemelen hapiste bi 30 yıl da bizim cebimizden cay corba yemek yiyecek. elektrik su dopalgaz faturası bizden karşılanacak. her durumda kaybeden biz oluyoruz. Allah ölenlere rahmet eylesin, Ailelerine sabır diliyorum ???????? 13 0
  • Mehmet Efe Akcan Mehmet Efe Akcan:
    Alkolün ve anayasanın kötü yanlarından biri; alkollüydüm dediğinden dolayı kanunen cezasında indirim uygulanabilir... 7 2
    Garavel Garavel:
    Alkollü olmak indirim sebebi değil. Nerenden uydurdun? 3 1
  • nadiresu YILDIRIM nadiresu YILDIRIM:
    Devlet bunu ömrü boyunca beslemeye mahkum artık. Olan giden canlara oldu... 7 0
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