Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı

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Fatma Betül Sayan Kaya\'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
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Fatma Betül Sayan Kaya\'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
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İstanbul Adliyesi'nde 9 saat süren ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhuriyet tarihinde suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ilk bakan oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi; karar ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakan suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsa ve fon işlemlerine yönelik derinleştirdiği soruşturmada tarihi bir gelişme kaydedildi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamında 7 Ekim'de ilk ifadesini veren Kaya, bu kez adliyeye basın mensuplarının görüntü alabileceği noktadan giriş yaptı.

9 SAATLİK İFADE VE TUTUKLAMA KARARI

Adliyede yaklaşık 9 saat süren ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya’yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Kaya, cezaevine gönderildi. Bu kararla birlikte, Türk siyasi tarihinde ilk kez bir bakan suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanmış oldu.

EŞİNE ADLİ KONTROL UYGULANDI 

Soruşturma kapsamında ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı kapsayan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi.

2 MİLYAR LİRALIK HİSSE SATIŞI

Soruşturma dosyasında Kaya çiftinin Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hisselerinde gerçekleştirdikleri yüksek tutarlı işlemler öne çıkmıştı. Yapılan incelemelerde Kaya çiftinin yaklaşık 163 milyon liralık hisse alımı gerçekleştirdiği, söz konusu hisseleri birkaç ay sonra yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira bedelle sattığı saptandı.

KAZANDIKLARINI İADE ETTİLER AMA... 

Çiftin elde ettikleri kar üzerinden yaklaşık 1 milyar 860 milyon lirayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan gönüllü iade hesabına yatırdığı bildirildi. Borsa işlemlerine ilişkin iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısındaki teknik ve hukuki detaylar gün yüzüne çıktı. Sevk yazısında yer alan tespitler şu şekilde sıralandı:

  • İçeriden Bilgi Alındığı Tespiti: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hissesindeki verileri inceleyen SPK raporunda, Kaya’nın sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış nitelikteki bilgilere sahip olduğu belirtildi.
  • Tera Grubu Yoğunlaşması: KAP verileri ve sermaye yapısı incelendiğinde Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaya’nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen tanışıklığının bulunduğunu, yatırım sürecinde görüşmelerin yoğunlaştığını ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü beyan ettiği aktarıldı.
  • Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satış: OZATD hissesindeki yükselişin 2026 yılı nisan ayında başladığı, tasfiye kararının ise 17 Eylül 2026'da alındığı ifade edildi. Kaya’nın nisan ayında aldığı hisseleri, tasfiye kararından tam bir gün önce, 16 Eylül 2026’da sattığı saptandı.
  • Özel 'T+0' Ayrıcalığı ve Virman İşlemi: Normal şartlarda borsada satış işlemlerinin 'T+2' kuralına tabi olduğu, yani paranın hesaba 2 iş günü sonra geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya’ya ait hisselerin piyasada satılmayıp virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devredildiği, 'T+0' pozisyonunda aynı gün içinde hisse bedelinin şüphelinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Sevk yazısında; ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarlı işlem gerçekleştiren Kaya’nın, Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olarak hisse fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının alınacağını önceden bilerek hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.

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Okurların en beğendiği yorum

“eğer yargı 100 yıldır gereğini yapsaydı cumhuriyet tarihi boyunca bakanlar kurullarının, meclisin yarısı belki içeriye girerdi. ama her zaman yapanıın yanına…”

Tüm yorumlar (15)
Fatma Betül Sayan Kayaİstanbul AdliyesiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (15)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    eğer yargı 100 yıldır gereğini yapsaydı cumhuriyet tarihi boyunca bakanlar kurullarının, meclisin yarısı belki içeriye girerdi. ama her zaman yapanıın yanına kar kaldı. efendiler yedi, garip güreba alkışladı 19 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    bu yüzden Ak parti diyoruz, yok yolsuzlara hırsıza aman vermeyen sahip çıkmayan,tek lider Recep Tayyip Erdoğan. tam biz seçmenleri yansıtıyor. 6 10
    doğrucu davut doğrucu davut:
    mustafa kardeş ben de reisi seviyorum, mevcutların en iyisi ama bu yolsuzluğun partisi yok bence. kim ki fırsat bul, o çaldı. sağı da solu da hepsi de.... 1 1
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sıkıntı yok yanlış yapan cezasını çeker şimdi doğru Eko nun yanına sıra bilardocu larda mezarlıkta rakı içenlerde 5 5 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    rezillik 9 0 Yanıtla
  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    bak görün ceza almaz çikar 3 4 Yanıtla
  • ibrahim Aydin ibrahim Aydin:
    20 yıldır ilk defa halk yeter artık dedi bu kadar tepki olmazsa inanın hiç birşey olmazdı ki direndiler 1 0 Yanıtla
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