Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı - Son Dakika
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Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

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Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı
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11 yorum

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bir yemek sipariş markasının reklam filmi için yıllardır kullandığı turuncu saçlarına veda ederek yeşile boyattı. Ünlü şarkıcının dikkat çeken imaj değişikliği karşılığında 30 milyon lira aldığı öne sürüldü.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez şarkılarıyla değil, imajındaki radikal değişiklikle dikkat çekti. Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, reklam yüzü olduğu yemek sipariş markasının yeni kampanyası için kamera karşısına geçti. Markanın renk değişimine uyum sağlayan Özoğuz, saçlarını yeşile boyatarak alışılmış görüntüsünden uzaklaştı.

30 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA 

Gökhan Özoğuz'un reklam kampanyası için aldığı ücret de merak konusu oldu. Hürriyet Kelebek’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; ünlü şarkıcı markayla 30 milyon liralık bir anlaşma yaptı. 

Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

TURUNCU SAÇLARINA VEDA ETTİ

Yemek sipariş markasının turuncudan yeşile geçişini duyurmak amacıyla hazırlanan reklam filminde Gökhan Özoğuz başrolde yer aldı. "İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi" sloganıyla hazırlanan kampanyada, markanın yeni kimliği şarkıcının saçlarındaki değişim üzerinden anlatıldı.

Uluslararası reklam yönetmeni Martin Werner'in yönettiği filmde Özoğuz'un yıllardır kullandığı turuncu saçları yeşile dönüştürüldü.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Reklam kampanyası için imajını değiştiren Gökhan Özoğuz'un yeşil saçlı görüntüsü, çalışmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının alışılmış tarzından farklı görünümü, reklam filminde markanın yeni renklerini temsil etti.

Okurların en beğendiği yorum

“Bana 30 milyon versinler oto sanayi de kendimi komple metalik yeşile boyatayım :)”

Tüm yorumlar (11)
Gökhan ÖzoğuzYemek TarifiSon HaliMagazinAthenaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (11)

  • Tarzoptik Optik Tarzoptik Optik:
    Bunlar bu tipler para İçin herşeyi yapar anladınız sizzz 8 7 Yanıtla
    zombiland82 zombiland82:
    sana 30 milyon versinler bakim yeşil saçı bırak kim bilir neye dönmeyi kabul edersin 6 4
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Bana 30 milyon versinler oto sanayi de kendimi komple metalik yeşile boyatayım :) 9 1
    Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Sesli güldüm bende mor boyatayım 0 0
  • Camoka99 Camoka99:
    bu elemana para ver herşeyi yapar bunlarda sirk de de oyalanır 1 3 Yanıtla
  • Ahmet Kandemir Ahmet Kandemir:
    Ahbab dan sonra para bitti galiba 1 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    yeşili herkez sever ?? 1 1 Yanıtla
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