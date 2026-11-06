İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış - Son Dakika
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İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış

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İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
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İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemirilk ifadesinde katliamın perde arkasını anlattı. Özdemir'in, biçerdöver satın aldığı Ahmet Uzel'in 11 bin Euro alacağı olduğunu söylemesine karşılık borcunun 4 bin Euro olduğunu savunduğu ve telefonda başlayan tartışmanın ardından Uzel ve yanındaki 2 kişiyi öldüren şüphelinin, kaçarken 5 kişiyi daha araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı.

BİÇERDÖVER ANLAŞMAZLIĞI

İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış

BORÇ MİKTARI YÜZÜNDEN TELEFONFA TARTIŞTILAR

Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış

3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdü.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış

DİĞER 5 KİŞİYİ ARAÇLARINI GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı belirtildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇİTÇİLİK YAPIYORMUŞ

Katliamı gerçekleştiren caninin İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. 

İŞTE HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde farklı noktalarda düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında 2 kadın öğretmenin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli olurken ağır yaralı kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün 112 Acil Çağrı Merkezine peş peşe silahlı saldırı ihbarları yapıldı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde çok sayıda kişinin pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi. Farklı noktalarda gerçekleştirilen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Ağır yaralanan Sevgi Postalcı

İKİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yukarıtandır köyünde gerçekleştirilen saldırıda, Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) pompalı tüfekle vuruldu.

Hilal Mete olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Sena Demir de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Hilal Mete

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle açıklandı:

- Ahmet Uzel (57)

- Bekir Toprak (50)

- Noman Toprak (56)

- Seydi Ahmet Aydoğmuş (73)

- Satı Aydoğmuş (68)

- İsmail Şen (61)

- Hilal Mete (31)

- Ayşe Sena Demir (46)

1 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırılarda ağır yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. 

3 CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Yakalanan katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'in ise gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde cenaze otopsi çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. 

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış

EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Özdemir'in memleketi Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi. Olayın ardından şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik hakim olduğu görüldü. 

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Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“bunun adaletini ölen kişilerin akrabaları sağlasın verin onlara görün adaleti”

Tüm yorumlar (28)
Sefa ÖzdemirAhmet Uzelİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (28)

  • deniz beştaş deniz beştaş:
    bunun adaletini ölen kişilerin akrabaları sağlasın verin onlara görün adaleti 41 4 Yanıtla
  • No Name No Name:
    bu adamın aldığı nefes haram . içerde birde bizim vergimizle yaşayacak 35 0
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Oooo bizim vergimizle yaşayan hatta 250m2 lik çalışma ofisi olan var...Öyle 3-5 değil yani...günahsız bebekten tut da öğretmenşne kadar... Yani bunu zaten yarın unutursunuz...Makarna hafızalılar... 25 21
    Reis Reis:
    zafer bu akan kan durdurmayı başatıtlar ise ülkeye bıraktığı en büyük hizmeti olacak sana göre herkes milliyetçi herkes vatansever doğuyu bilmez sınır ötesinden bi haber önder diyenleri duymaz araştırmaz gördüklerini analiz dahi etmezsin terör eli silahlı örgütten ibaret sanırsın ırkçılık ırakın parçalanmasına sebebiyet verdi 3 9
    HALİL Aslan HALİL Aslan:
    zafer haklı, kimse durdur yere iktidara yalakalık yapmasın 8 4
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Zafer, daha kaç genç terör yüzünden şehit toprağa düşmeli ki ? 0 0
  • r5myqjnym4 r5myqjnym4:
    Çok kötü günlerdeyiz. 12 1
  • benekseyhmus446 benekseyhmus446:
    o diğer iki kişi anladık ta araç kasp ettiğini garibanlarin ne günahı var 13 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    kardeşim milletin parasını ödeyin millet zaten canı burnunda 12 0 Yanıtla
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