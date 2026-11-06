İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi - Son Dakika
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İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

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İngiltere\'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
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İngiltere'de kanser teşhisleri tarihi rekor kırdı. Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) açıkladığı 2024 yılı verilerine göre, ülkede 373 bin 574 kişiye kanser teşhisi konulurken günlük ortalama vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarak 1021'e ulaştı. En yaygın kanser türleri prostat, meme, akciğer ve bağırsak kanseri olurken uzmanlar, yaşlanan nüfus ve obezitenin artışta etkili olduğuna dikkat çekerek erken teşhisin önemini vurguladı.

İngiltere'de kanser teşhislerinde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından 5 Kasım 2026'da açıklanan resmi istatistikler, ülkede her gün ortalama 1000'den fazla kişiye kanser teşhisi konulduğunu ortaya koydu. 2024 yılına ait veriler, kanser vakalarının önceki yıla göre arttığını ve sağlık sistemi üzerindeki yükün büyüdüğünü gösterdi.

HER GÜN 1021 KİŞİYE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

NHS verilerine göre İngiltere'de 2024 yılında, yaygın görülen bazı cilt kanseri türleri hariç, toplam 373 bin 574 yeni kanser teşhisi kaydedildi. Böylece günlük ortalama vaka sayısı 1021'e ulaşarak ilk kez 1000 sınırını geçti. Bir önceki yıl günlük ortalama 972 teşhis kaydedilmişti.

2024 yılında teşhis edilen vaka sayısı, 2023'e kıyasla 11 bin 833 arttı. Yaygın cilt kanseri türleri de hesaba katıldığında toplam teşhis sayısının 616 bin 404'e ulaştığı bildirildi.

EN ÇOK GÖRÜLEN 4 KANSER TÜRÜ AÇIKLANDI

Resmi istatistiklere göre prostat, meme, akciğer ve bağırsak kanserleri, yaygın cilt kanseri türleri hariç tutulduğunda yeni teşhislerin yaklaşık yarısını oluşturdu. Uzmanlar, özellikle yaşlanan nüfusun kanser vakalarındaki artışta önemli rol oynadığını belirtti.

İngiltere Kraliyet Hekimler Koleji Klinik Başkan Yardımcısı Dr. Hilary Williams, yaşlanmanın yanı sıra obezitenin de önemli bir kanser risk faktörü olduğunu vurguladı. Uzmanlar, hastalığın erken teşhis edilmesi için tarama programlarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

ERKEN TEŞHİSTE İYİLEŞME VAR ANCAK HEDEFLER TUTMADI

Verilere göre erken evrede teşhis edilen kanserlerin oranı 2023 yılında yüzde 55,8 iken 2024'te yüzde 56,7'ye yükseldi. Ancak sağlık sisteminin hastaların teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin hedeflerini karşılamakta zorlandığı ortaya çıktı.

Ağustos 2026 verilerine göre kanser şüphesiyle acil olarak sevk edilen hastaların yüzde 78,6'sının teşhisi 28 gün içinde konuldu veya kanser ihtimali elendi. Bu oran, yüzde 80'lik hedefin altında kaldı.

Acil sevk veya uzman hekim değerlendirmesinin ardından 62 gün içinde tedaviye başlayan hastaların oranı ise yüzde 71,9 olarak kaydedildi. NHS'nin bu alandaki hedefi yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

UZMANLARDAN SAĞLIK SİSTEMİNE UYARI

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu (Cancer Research UK), teşhis sayılarındaki artışa rağmen çok sayıda hastanın kanserinin ileri evrede tespit edilmeye devam ettiğini belirtti. Kurum, erken teşhis ve zamanında tedavi için sağlık personeli ile tıbbi ekipman yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

NHS Kanserden Sorumlu Ulusal Klinik Direktörü Prof. Peter Johnson ise sağlık çalışanlarının her gün daha fazla hastaya teşhis koyduğunu belirterek tarama ve kontrol hizmetlerinin hastalara daha yakın noktalarda sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Macmillan Cancer Support yetkilileri de kişilerin yaşadığı bölgenin ve sosyal koşullarının kansere yakalanma riski, teşhis süresi ve hayatta kalma ihtimali üzerinde önemli etkiler oluşturduğuna dikkat çekti.

İngiltereSağlıkDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    İnşallah daha beter olursunuz. Dünyanın düzenini bozan G8 ülkeleri değil mi? Düzen deyince herşeyi kastediyorum. En başta da iklim. 0 0
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