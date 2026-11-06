Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı

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Okan Buruk\'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
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Okan Buruk\'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor karşılaşması öncesinde ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirerek bu isimlerin yerine Leroy Sane ve Rafael Leao'ya forma şansı vermeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yoğun maç takvimini dikkate alarak ilk 11'de rotasyona gitmeyi planladığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında yapacağı değişiklikler dikkat çekti.

YUNUS VE BARIŞ KULÜBEYE, LEAO VE SANE SAHAYA

Sabah gazetesinin haberine göre Okan Buruk, Amedspor karşılaşmasında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adamın bu iki futbolcunun yerine Leroy Sane ve Rafael Leao'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılıların hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı

ORTA SAHADA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Okan Buruk'un rotasyon planının yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Gabriel Sara'nın, Mario Lemina veya Lucas Torreira'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkabileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların orta sahasında hangi ismin dinlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

SINGO SAĞ BEKTE GÖREV ALACAK

Haberde, Galatasaray'ın savunma hattında da değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Wilfried Singo'nun Amedspor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yapmasının beklendiği belirtildi. Okan Buruk'un son kararını maç öncesindeki değerlendirmelerinin ardından vermesi bekleniyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“40 MİLYON KÜRDÜN GÜCÜNÜ ARKASİNA ALAN AMEDSPORA CANİ GÖNÜLDEN BASARİLAR DİLİYORUM VARSA YOKSA AMEDSPOR İYİ SADECE İYİ GUNDE DEGİL HER GUN AMEDSPOR”

Tüm yorumlar (4)
Barış Alper YılmazGalatasarayRafael LeaoYunus AkgünLeroy SaneOkan BurukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Azad Askan Azad Askan:
    40 MİLYON KÜRDÜN GÜCÜNÜ ARKASİNA ALAN AMEDSPORA CANİ GÖNÜLDEN BASARİLAR DİLİYORUM VARSA YOKSA AMEDSPOR İYİ SADECE İYİ GUNDE DEGİL HER GUN AMEDSPOR 4 1
    Düşünen adam Düşünen adam:
    Bizim köyün takimi daha güzel oynuyor. 0 0
  • Tutankamon Hoca Tutankamon Hoca:
    koyu bir fener taraftari ve gese dusmani olarak gese amet karsilasmasinda cani gonulden geseye başarilar diliyorum kendim icin bile dua etmedim ama inşallah gese fark atar 1 2
    Azad Askan Azad Askan:
    Bizde senin bu çürük zihniyetinden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Allah sana acil şifalar versin diyiyoruz... 1 0
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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı - Son Dakika
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