Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İskoç ekibi Celtic'e 3-2'lik skorla kaybetti. Karşılaşmaya, siyah-beyazlıların deneyimli stoperi Emmanuel Agbadou'nun performansı ve sonrasındaki taraftar tepkisi damga vurdu.

YENİLEN GOL BARDAĞI TAŞIRDI

Mücadelede Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü golde pas hatası yapan Agbadou, taraftarların sabrını taşırdı. Üst üste oynanan maçlarda yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken Fildişili stoper, Celtic karşısındaki hatasıyla yine eleştirilerin hedefi oldu.

8 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Yenilen golün ardından saha kenarında hareketlilik yaşanırken, teknik heyet Agbadou'yu golden sadece 8 dakika sonra kenara çekti.

''ARTIK YETER''

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun performansına sert tepki gösterdi. "Artık yeter, Agbadou ilk 11'de olmasın" yorumlarıyla tepkilerini dile getiren futbolseverler, savunma hattında radikal değişiklikler yapılması gerektiği görüşünde birleşti.