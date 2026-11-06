Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

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Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
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3 yorum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yenilen golde hatası olan Emmanuel Agbadou'ya büyük tepki gösterdi. Deneyimli oyuncunun birçok maçta üst üste hata yaptığını belirten taraftarlar, ''Artık yeter, Agbadou ilk 11'de olmasın'' yorumlarını yaptı. Agbadou, yenilen golden 8 dakika sonra oyundan alındı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İskoç ekibi Celtic'e 3-2'lik skorla kaybetti. Karşılaşmaya, siyah-beyazlıların deneyimli stoperi Emmanuel Agbadou'nun performansı ve sonrasındaki taraftar tepkisi damga vurdu.

YENİLEN GOL BARDAĞI TAŞIRDI

Mücadelede Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü golde pas hatası yapan Agbadou, taraftarların sabrını taşırdı. Üst üste oynanan maçlarda yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken Fildişili stoper, Celtic karşısındaki hatasıyla yine eleştirilerin hedefi oldu.

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

8 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Yenilen golün ardından saha kenarında hareketlilik yaşanırken, teknik heyet Agbadou'yu golden sadece 8 dakika sonra kenara çekti.

''ARTIK YETER''

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun performansına sert tepki gösterdi. "Artık yeter, Agbadou ilk 11'de olmasın" yorumlarıyla tepkilerini dile getiren futbolseverler, savunma hattında radikal değişiklikler yapılması gerektiği görüşünde birleşti.

BeşiktaşCelticFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Kaleci Nübel i napacağız? Geleni geçeni alıyor! Ersin den farkı kalmadı. Doğan Alemdar gibi genç yerli kalecimiz çürüyor yedekte yazık. Nübel Kaleci değil. 2 0 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Gönderin gitsin.Takım harika oynadı fakat yetmedi 1 0 Yanıtla
  • hüseyin güner hüseyin güner:
    kaleci nubel gelene geçeni alıyor cepheden çok gol yiyor 1 .gol 3. gol basit basit gollerini yiyor 0 0 Yanıtla
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