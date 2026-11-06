Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı

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Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
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3 yorum

Fon soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması talep edildi. Kararı öğrenen Kaya'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

Fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeleri alınan Kaya çifti ile Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı

İKİ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLAMA TALEBİ

İfadelerin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasını istedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, savcılığın hakkında tutuklama talep ettiğini öğrenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
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    Yorumlar (3)

  • Muharrem Güreli Muharrem Güreli:
    Hiçbir şey olmaz oyun oynuyorlar bunlar birbirine dokunmaz gerçekse Tayyip dahil bütün hepsi cezaevinde olması lazım 0 0
  • İlhami TÜLEK İlhami TÜLEK:
    Ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yanına kar mı kalacaktı. 2 Milyarı çalarken iyiydi. 0 0
  • nt4574xs4w nt4574xs4w:
    işte hırsın sonu kanaat en büyük zenginlik bilene tabi 0 0
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