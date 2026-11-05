Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

Televizyon sektöründe maliyetleri düşürmek için başlatılan tasarruf planında gözler oyuncu ücretlerine çevrildi. Kanalların yüzde 25 indirim talebinin ardından yapımcıların da ücretlerinde indirime gitmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı gündeme aldığı öne sürüldü. Yeni dönemde yüksek ücret talep eden oyuncuların yapımlarda yer bulamayabileceği belirtiliyor.

Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşmesi, dizi dünyasında yeni bir maliyet krizini beraberinde getirdi. Kanallar, yapım şirketlerinden yüzde 25 indirim isterken yapımcılar da bölüm sürelerinin 140 dakikadan 110 dakikaya düşürülmesini ve ikinci ekiplerin kaldırılmasını önerdi. Ücretlerinde indirime gitmeyen oyuncularla çalışılmaması da gündeme geldi.

<a class='keyword-sd' href='/dizi/' title='Dizi'>Dizi</a> sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

REKLAM GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİ BÜYÜTTÜ

Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, yapımcılar ve yayıncı kuruluşları yeni önlemler almaya yöneltti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edilmesi üzerine kanal temsilcileri ve yapımcılar çözüm arayışıyla bir araya geldi.

Toplantıda televizyon kanalları, en önemli gider kalemlerinden biri olan dizi yapımlarında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yapım şirketlerinden yüzde 25 indirim talep etti.

Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

DİZİ SÜRELERİ 110 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLECEK

Kanalların indirim talebine karşılık yapımcılar da maliyetleri azaltmaya yönelik önerilerini sundu. Bölüm başı maliyetleri 27 milyon ile 40 milyon lira arasında değişen dizilerin sürelerinin yeniden düzenlenmesi gündeme geldi.

Bu kapsamda 140 dakikaya kadar ulaşan bölüm sürelerinin 110 dakikada sabitlenmesi önerildi. Böylece son reklam kuşağına gerek kalmadan bölümlerin tamamlanması ve çekim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

İKİNCİ EKİPLER KALDIRILACAK

Sürelerin kısaltılması halinde dizilerin yetiştirilmesi için görev yapan ikinci ekiplerin de çalıştırılmaması planlanıyor. Böylece setlerdeki personel ve çekim giderlerinde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYEN OYUNCULARLA ÇALIŞILMAYACAK

Maliyetleri azaltmaya yönelik adımların oyuncu ücretlerini de kapsaması bekleniyor. Habere göre ek ödemelerle birlikte bölüm başına 5 milyon liraya kadar ulaşan oyuncu ücretlerinin artık karşılanmaması planlanıyor.

Ücretlerinde indirime gitmeyi kabul etmeyen oyuncularla yeni dönemde çalışılmaması da gündemde. Böylece televizyon sektöründe yalnızca yapım bütçelerinin değil, oyuncu ücretlerinin de yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Bu gelişme sonrası bölüm başına milyonlarca lira kazanan oyuncuların ücret indirimi talebine nasıl yanıt vereceği ve yeni dönemde yapımlarda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan ettiÇiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti
TelevizyonMagazinDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • oktay celik oktay celik:
    Bence dizi süreleri 2 saat değil 45 dakikaya düşürülmeli ve dizi oyuncuları%50 dizi başına ücretlerini düşürmeliler. 0 0 Yanıtla
  • velihamza velihamza:
    haftanın 5 günü milleti ekrana tutup uyutma projeleri için mi :)) 0 0
  • Jon snow Jon snow:
    Dizi sürelerini düşürün kardeşim ben yıllardır izlemiyorum tv ya vallahi .yokki saçma sapan diziler ve iki saat niye 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı ''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
21:27
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
21:06
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 22:27:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android