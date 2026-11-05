Dizi sektöründe yeni dönem: Ücretini düşürmeyen oyuncuyla çalışılmayacak

Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşmesi, dizi dünyasında yeni bir maliyet krizini beraberinde getirdi. Kanallar, yapım şirketlerinden yüzde 25 indirim isterken yapımcılar da bölüm sürelerinin 140 dakikadan 110 dakikaya düşürülmesini ve ikinci ekiplerin kaldırılmasını önerdi. Ücretlerinde indirime gitmeyen oyuncularla çalışılmaması da gündeme geldi.

REKLAM GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ KRİZİ BÜYÜTTÜ

Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, yapımcılar ve yayıncı kuruluşları yeni önlemler almaya yöneltti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edilmesi üzerine kanal temsilcileri ve yapımcılar çözüm arayışıyla bir araya geldi.

Toplantıda televizyon kanalları, en önemli gider kalemlerinden biri olan dizi yapımlarında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yapım şirketlerinden yüzde 25 indirim talep etti.

DİZİ SÜRELERİ 110 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLECEK

Kanalların indirim talebine karşılık yapımcılar da maliyetleri azaltmaya yönelik önerilerini sundu. Bölüm başı maliyetleri 27 milyon ile 40 milyon lira arasında değişen dizilerin sürelerinin yeniden düzenlenmesi gündeme geldi.

Bu kapsamda 140 dakikaya kadar ulaşan bölüm sürelerinin 110 dakikada sabitlenmesi önerildi. Böylece son reklam kuşağına gerek kalmadan bölümlerin tamamlanması ve çekim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

İKİNCİ EKİPLER KALDIRILACAK

Sürelerin kısaltılması halinde dizilerin yetiştirilmesi için görev yapan ikinci ekiplerin de çalıştırılmaması planlanıyor. Böylece setlerdeki personel ve çekim giderlerinde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYEN OYUNCULARLA ÇALIŞILMAYACAK

Maliyetleri azaltmaya yönelik adımların oyuncu ücretlerini de kapsaması bekleniyor. Habere göre ek ödemelerle birlikte bölüm başına 5 milyon liraya kadar ulaşan oyuncu ücretlerinin artık karşılanmaması planlanıyor.

Ücretlerinde indirime gitmeyi kabul etmeyen oyuncularla yeni dönemde çalışılmaması da gündemde. Böylece televizyon sektöründe yalnızca yapım bütçelerinin değil, oyuncu ücretlerinin de yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Bu gelişme sonrası bölüm başına milyonlarca lira kazanan oyuncuların ücret indirimi talebine nasıl yanıt vereceği ve yeni dönemde yapımlarda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.