Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şabaniye filminde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tanınan Çiğdem Tunç, dizi sektöründeki ücret adaletsizliğine sert tepki gösterdi. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle dizilerin yayın takvimleri değişirken oyunculara zam yapılmaması da tartışma konusu oldu. Sektöre yeni giren bazı isimlerin bir haftalık kazançlarıyla ev sahibi olabildiğini savunan Tunç, "Yeni oyuncular bir haftada daire alıyor, emektar mağdur. Bu adaletsizlik!" sözleriyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Çiğdem Tunç, televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sorunlara ve oyuncular arasındaki kazanç farkına tepki gösterdi. Yıllardır sinema ve televizyon dünyasında yer alan Tunç, özellikle genç oyuncularla emektar isimler arasındaki ücret uçurumunu eleştirdi.

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

ÇİĞDEM TUNÇ'TAN OYUNCU MAAŞLARINA SERT TEPKİ

Şabaniye filmindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç, bu kez oyunculuğuyla değil, dizi sektöründeki ücret politikalarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzun yıllardır sektörde çalışan oyuncuların ekonomik açıdan hak ettikleri karşılığı alamadığını savunan Tunç, bazı yeni oyuncuların kazançlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti. Oyuncular arasındaki gelir farkının adaletsizliğe dönüştüğünü ifade eden usta isim, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yeni oyuncular bir haftada daire alıyor, emektar mağdur. Bu adaletsizlik!" Tunç'un açıklaması, dizi sektöründe oyunculara ödenen yüksek ücretler ile uzun yıllardır mesleğini sürdüren isimlerin kazançları arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

"BİR HAFTA BÖLÜM ÇEKİP ONUN PARASIYLA DAİRE ALIYOR"

Televizyon kanallarının reklam gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle oyuncuların ücretlerine zam yapılmaması tartışılırken Çiğdem Tunç, yüksek kazanç elde eden isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bazı oyuncuların bir haftalık dizi çekiminden kazandıkları parayla ev sahibi olabilecek durumda olduğunu söyleyen Tunç, ücret artışlarına ilişkin görüşünü şu ifadelerle açıkladı: "Bugüne kadar aldıklarına sayacaklar o zaman. Bir hafta bölüm çekip onun parasıyla daire alıyor olabilmek..."

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti
Çiğdem TunçMagazinDiziZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Okur 9426 Okur 9426:
    bu ülkede neyde adalet varki onda olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Kanserle savaşan Gül Onat’ın son hali sevenlerini duygulandırdı Kanserle savaşan Gül Onat'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 21:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android