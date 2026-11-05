Estetik ameliyatı sonrası kalbi duran psikiyatri uzmanı Dr. Emine Yılmaz hayatını kaybetti

İzmir'de estetik operasyon için ameliyat masasına yatan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede gerçekleştirilen yüz germe ameliyatından bir gün sonra kalbi duran doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 SAAT SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN KALBİ DURDU

Olay, İzmir'in Konak ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği yaptırmak üzere ameliyata alındı.

Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonun iddiaya göre 11 saat sürdüğü öğrenildi. Ameliyatın ardından kalbi duran Yılmaz'a hastanede uzun süre kalp masajı yapıldı.

İlk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan doktor, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Dr. Emine Yılmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

AMELİYATI YAPAN CERRAHIN HASTANEYLE ANLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastanede kadrolu olarak çalışmadığı, kurumla uzaktan anlaşmalı olduğu belirtildi.

Doktorun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, ameliyat süreci ve ölümün nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.