Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
12 yorum

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla imzalanan Mekke Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Toplam 398 milletvekilinin katıldığı oylamada 279 kabul, 119 ret oyu kullanıldı. Boş veya geçersiz oyun çıkmadığı oylamanın ardından üç ülkeyi ilgilendiren savunma anlaşmasının Türkiye'deki onay sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.

Meclisten kritik bir uluslararası anlaşmaya onay çıktı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı konu alan Mekke Anlaşması için TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 279 milletvekili kabul oyu kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" görüşülerek oylamaya sunuldu. Üç ülke arasında ortak savunma amacıyla imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin teklif, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma alanındaki iş birliğini konu alan düzenleme, Meclisin onayından geçti. Kabul edilen kanun teklifi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasama sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

279 KABUL, 119 RET OYU ÇIKTI

TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamaya toplam 398 milletvekili katıldı. Mekke Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine 279 milletvekili kabul oyu verirken, 119 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada boş veya geçersiz oy bulunmadığı bildirildi. Böylece kullanılan oyların tamamı kabul ve ret olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN'I KAPSIYOR

Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma iş birliğini konu alıyor. Üç ülkenin taraf olduğu anlaşma, savunma alanındaki ilişkilerin ortak bir çerçevede ele alınmasını amaçlıyor. Anlaşmanın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma iş birliğine yönelik önemli bir yasama adımı atılmış oldu.

Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi


Okurların en beğendiği yorum

“Yemen de masum insanların üzerine Amerika ve İsrail istedi diye Türk askeri mi göndereceğiz :(”

Tüm yorumlar (12)
Tbmm Genel KuruluSuudi ArabistanPakistanTürkiyeGüncelDünyaMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (12)

  • BOZKURT BOZKURT:
    Yemen de masum insanların üzerine Amerika ve İsrail istedi diye Türk askeri mi göndereceğiz :( 8 4 Yanıtla
    Izzet Emre Izzet Emre:
    Sen mi uyduruyorsun. 1 6
    girilmez girilmez:
    daha anlaşma nedir ne değildir bilmeden yorum yap biraz onur şeref ve haysiyet iniz olsun kaç defa asker göndermek yok dediler ama iftira ve yalan o gevşek ağzınıza yuva yapmış 2 1
  • 14531453 14531453:
    AKP hükümeti milletin içinden geçti 6 3 Yanıtla
  • Hakan Baki Hakan Baki:
    İşçinin talebi olsa bukadar kısa sürede kabul etmezlerdi. Primi dolanların eyt ümidi yıllardır meclise sunulacaktı. O bile yıllar sürdü. Boş şeyleri kabul ederler anca. 5 1 Yanıtla
  • BARBAROS BARBAROS:
    Kimin neden başlattığı önemli değil. Sonu güzel olur inşallah... 1 5
  • Izzet Emre Izzet Emre:
    kaç oyla kabul edildi neden yazmadınız? Bu nasıl habercilik 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha 12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
Kasırga havalimanını vurdu Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Berke Özer’den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca’ya ilettim Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
23:44
Üst üste yedinci galibiyet Bournemouth durdurulamıyor
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:59
Canlı anlatım: 8 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 8 dakikada 2 gol
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 00:33:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android