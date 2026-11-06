Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Meclisten kritik bir uluslararası anlaşmaya onay çıktı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı konu alan Mekke Anlaşması için TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 279 milletvekili kabul oyu kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" görüşülerek oylamaya sunuldu. Üç ülke arasında ortak savunma amacıyla imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin teklif, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma alanındaki iş birliğini konu alan düzenleme, Meclisin onayından geçti. Kabul edilen kanun teklifi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasama sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

279 KABUL, 119 RET OYU ÇIKTI

TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamaya toplam 398 milletvekili katıldı. Mekke Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine 279 milletvekili kabul oyu verirken, 119 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada boş veya geçersiz oy bulunmadığı bildirildi. Böylece kullanılan oyların tamamı kabul ve ret olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN'I KAPSIYOR

Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma iş birliğini konu alıyor. Üç ülkenin taraf olduğu anlaşma, savunma alanındaki ilişkilerin ortak bir çerçevede ele alınmasını amaçlıyor. Anlaşmanın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile savunma iş birliğine yönelik önemli bir yasama adımı atılmış oldu.



