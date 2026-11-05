Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor - Son Dakika
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Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

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Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Bournemouth, Sparta Prag karşısında 3-1 galip gelerek üst üste 7. resmi maçını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Sparta Prag ile İngiliz temsilcisi Bournemouth karşı karşıya geldi. epet ARENA'da oynanan mücadeyi Bournemouth, 3-1 kazandı.

SPARTA PRAG ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya baskılı başlayan Bournemouth, 30. dakikada Lewis Cook ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Fırsatı değerlendiren ev sahibi Sparta Prag, 35. dakikada Ebrima Singhateh'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Çek ekibinde Tobias Guddal, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BOURNEMOUTH GERİ DÖNDÜ

Eksik rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artıran İngiliz ekibi, 57. dakikada Tyler Adams'ın golüyle skora dengeyi getirdi. 81. dakikada sahneye çıkan Evanilson, Bournemouth'u 2-1 öne geçirirken, mücadelenin 90. dakikasında Rayan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

ÜST ÜSTE YEDİNCİ GALİBİYET

Sparta Prag deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Bournemouth, resmi maçlardaki muazzam form grafiğini sürdürdü. Son 7 resmi maçının tamamını kazanan İngiliz ekibi; bu süreçte Sturm Graz, Sunderland, Milan, Manchester United, Aston Villa, Leeds United ve son olarak Sparta Prag engellerini kayıpsız geçmeyi başardı. 

Sparta PragBournemouthFutbolSporSon Dakika

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