Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

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Afyonkarahisar\'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
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Afyonkarahisar’daki katliamın ardından hastane önünde feryatlar yükseldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırının ardından hastane önünde toplanan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç ayrı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırının ardından hastane önünde toplanan aileler acı haberlerle yıkılırken, yaşamını yitirenler arasında iki kadın öğretmenin de bulunduğu öğrenildi. Katliamın şüphelisi Arif Sefa Özdemir ise Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

ÜÇ AYRI NOKTADA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde meydana gelen olaylarda pompalı tüfekle saldırılar düzenlendi. Üç ayrı noktada gerçekleştirilen saldırılarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İlk belirlemelere göre şüpheli, saldırıların ardından araçları gasp ederek bölgeden kaçtı. Güvenlik güçleri Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir hattında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

HASTANE ÖNÜNDE AİLELERİN FERYATLARI YÜKSELDİ

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, acı haberlerin ardından hastane önünde toplandı. Sevdiklerinden gelecek haberi bekleyen aileler, kayıplarını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde yükselen feryatlar yürekleri dağladı.

Yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan ailelerin yaşadığı büyük üzüntü, saldırıların geride bıraktığı acıyı gözler önüne serdi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA İKİ ÖĞRETMEN VAR

Katliamda yaşamını yitiren 8 kişiden ikisinin öğretmen olduğu belirlendi. İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin de saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki öğretmen için yayımladığı taziye mesajında ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

ŞÜPHELİ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Saldırıların ardından kaçan 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Şüphelinin kaçarken kullandığı aracın ise bölgede çamura saplanmış halde bulunduğu, araçta yapılan incelemede mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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