Afyonkarahisar\'daki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

YAYINCI KURULUŞLARA UYARI

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlgili karar, basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial yaratabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır." denildi.

DANİŞ: YAYINLAR ACILI AİLELERİN HASSASİYETLERİNİ ÖNCELEYEN BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de sosyal meya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "?Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. ?Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir."