8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü "MİT mensubuyum" diyerek tehdit etmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü "MİT mensubuyum" diyerek tehdit etmiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra Eskişehir'e kaçan saldırganın, aracını gasbettiği 19 yaşındaki sürücü ile yanındaki arkadaşını "MİT mensubuyum" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. İki gencin kimliklerini kontrol edip araçlarını arayan zanlı, daha sonra silahını doğrultarak otomobilin anahtarlarını aldı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan sürücü, "Dirensek arkadaşımı belki de vuracaktı" dedi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın Eskişehir'de aracıyla önünü kestikten sonra aracını gasbettiği 19 yaşındaki sürücü Talha Gökgöz ve arkadaşı Kamil Çakmak’ı "MİT mensubuyum" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

ARACI GASBEDİLEN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ ARKADAŞI OLAYI ANLATTI

Eskişehir Seyitgazi kara yolu Çatören Barajı mevkisinde şüpheli tarafından 26 APL 557 plakalı aracı durdurularak silahla gasbedilen sürücü Talha Gökgöz (19) gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Eskişehir'de askerlik şubesindeki işlerini tamamladıktan sonra Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yolda olduklarını söyledi.

Baraja yakın bir yerde arkadaşıyla mola verdiklerini kaydeden Gökgöz, şöyle konuştu: "Tam gideceğimiz sırada adam geldi. Arabayla durduk, kendisinin MİT'ten olduğunu söyledi. Ben inanmadım, MİT'ten olduğuna. O sıra arabayı aramaya başladı. 'Uyuşturucu madde var mı, şu var mı, bu var mı?' gibisinden konuştu. Kimliklerimizi aldı, telefonlarımızı istedi. 'SIM kartını çıkartın' dedi. 'SIM kartı çıkmıyor, bizim telefonların arkasından' dedik. Telefonları arabanın üstüne koydurttu. Ondan sonra aldı telefonları attı. Arabadan silah çıkarttı. Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Biz de arabayı alıp gidecek sandık. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim ona."

Gökgöz, şüphelinin aracı alarak bölgeden ayrıldığını ifade ederek, "Hemen kayalıklardan indim aşağıdan telefonları aldım. Telefonları alıp 112'yi aradım. Telefon çekmiyordu, biraz daha yükseğe çıktım. 112'yi aradım, ihbar geçtim. Ondan sonra Seyitgazi jandarma ekipleri olaya müdahil oldular. Girişte o yolun bitiminde çevirdiler yolu. Tam orada tekrardan karşılaştık. Jandarma ekiplerinin yanına indik bu sefer. Şahıs Sancar mevkisinde yoldan önümüze çıktı. Ondan sonra biz Seyitgazi'de jandarmaya geldik." dedi.

Şüpheliyle münakaşaya girmediklerini dile getiren Gökgöz, "Alkollüydü zaten, alkol şişelerini falan gördük içeride. Benim cinayetlerden falan da haberim yoktu. Ben dedim ki herhalde arabayı alacak. Gözü arabada, arabayı alıp gidecek sandım." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının korku dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti: "Arkadaşıma zaten silah doğrultunca arkadaşımın canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracak. Zaten hazırdı. Şarjörü çekmişti, mermi silahtaydı. 'Göz korkutmak için yaptı' diyeceğim ama göz korkutmak için yapmazdı. Araçta bir şey yok. Gözle görülür, dışarıda bir hasar yok. İç dizayna bakamadık çamurdan dolayı. Batmış burada zaten. Araç gitse daha gidecekmiş. Elektrikli olduğu için zaten burada kalmasa, ileride kalacaktı. Burada batırmış arabayı. Batırınca yayan istikamette devam etmiş. Şuralarda bir yerde işte yakalamışlar. Allah razı olsun."

"SİLAHI BANA DOĞRULTTU"

Gasbedilen araçta yolcu olan 19 yaşındaki Kamil Çakmak da şüphelinin siyah bir araçla yanlarına geldiğini kaydetti. Şüphelinin sorular sorduğunu anlatan Çakmak, şöyle devam etti: "'Silah mı var sizin arabanızda' dedi. Biz de dedik ki 'hiçbir şey yok, arayabilirsiniz.' Kimliğini falan da sormamıştık. Ondan sonra arabayı aradı. Arkada eşyalarımız vardı, eşyalarımızı da açtı. Ondan sonra arabadan indim. Adamın arabasına doğru bakayım dedim. Alkol şişesi vardı, bir de pompalı vardı. 'Siz hani MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda.' dedim. Öyle deyince 'Sen fazla karışma, kurcalama istersen' gibi söylenmeleri oldu. Silahı bana doğrulttu. Arkadaşım böyle olduğunu görünce direkt arabanın anahtarlarını verdi."

GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Kasırga havalimanını vurdu Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Berke Özer’den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca’ya ilettim Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim
00:04
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:59
Canlı anlatım: 8 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 8 dakikada 2 gol
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 00:34:46. #.0.2#
SON DAKİKA: 8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü "MİT mensubuyum" diyerek tehdit etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android