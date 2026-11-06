8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı - Son Dakika
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8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı

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8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
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8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
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Afyonkarahisar'da borç anlaşmazlığı ve araç gaspı gerekçesiyle 8 kişiyi soğukkanlılıkla katleden Arif Sefa Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, caninin iki yıl önce köyündeki huzur ve beraberliği övdüğü röportajı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katlederek dehşet saçan Arif Sefa Özdemir'in yargılandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, şüphelinin iki yıl önce köy hizmetleri üzerine verdiği röportaj ortaya çıktı.

Afyonkarahisar genelinde arkasında 8 ölü ve ağır yaralılar bırakarak infial yaratan silahlı saldırıların faili Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde yer alan kan dondurucu detaylar ve 2 yıl önce köy hayatına dair yaptığı açıklamalar olayın boyutunu gözler önüne serdi.

BİÇERDÖVER ALACAĞI YÜZÜNDEN KATLİAMA BAŞLADI

Şüphelinin ifadesine göre vahşet, biçerdöver alım-satımı nedeniyle başlayan borç anlaşmazlığıyla başladı. Geçen yıl 40 bin euro karşılığında satın aldığı biçerdöverin tarlada yanmasının ardından borç miktarı konusunda Ahmet Uzel ile husumet yaşadığını belirten Özdemir, olay günü tüfeği ve fişek kovasını aracına koyarak buluşma noktasına gittiğini aktardı. Özdemir, buluştuğu kişileri Ayazini köyü kırsalına çekip tuzağa düşürdüğünü itiraf ederek şu ifadeleri kullandı: "Aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum."

8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı

ARACINI VERMEYENLERİ BAŞINDAN VURUP GASPETTİ

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergahında araç değiştirmek amacıyla önünü kestiği sürücülere kurşun yağdıran zanlı, dehşet saçmaya devam etti:

  • Kıyır Köyü yolu: Aracını teslim etmek istemeyen Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı silahla vurarak öldürdü ve araçlarını gasp etti.
  • Sürtüşme yaşadığı sürücü: Yolda hafif temas ettiği araç sürücüsü İsmail Ş.'yi polis çağıracağını söylemesi üzerine başından vurarak katletti.
  • Şehir merkezi: Aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladı.
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı

ÖĞRETMENLERİN ARACINI DURDURUP...

İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyü yakınlarında üç kadının bulunduğu aracı durduran şüpheli, yaşanan dehşeti ifadesinde şöyle anlattı: "İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm."

2 YIL ÖNCESİNE AİT RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

8 kişiyi soğukkanlılıkla katleden Arif Sefa Özdemir'in 2 yıl önce Bozhüyük Muhtarlığı'nın çalışmaları hakkında verdiği demeç gündeme geldi. Röportajında köydeki huzurdan bahseden Özdemir'in şu sözleri kullandığı saptandı: "Muhtarlığımız sayesinde köyümüz 6 ayda 4-5 yıllık hizmet aldı. Köyde birlik ve beraberlik oluştu. Bozhüyük'te verilen hizmetler çok güzel. Köylülerimiz huzurlu ve mutlu."

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Sefa ÖzdemirGüncelAfyonSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    İnsan en karanlık düşünceler içinde olduğu zamanda dayanamayacağı bir noktaya gelir başka çıkış kapısı yok artık der işte tam o zaman kader değişir. O nedenle dar zamanda çıkmaz durumlarda Allah' a dua edilir Allah duayı kabul ederse kader değişir. Karanlıktan aydınlığa çıkılır. 2 0
  • Salih Yas Salih Yas:
    Gayet normal adammış.Ne oldu bu kadar cinnet geçirdi?Hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin.Seri katilmidir nedir onun işini içeride görürler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı - Son Dakika
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